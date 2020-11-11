УАСО закрепило сотрудничество с Агентством по интеллектуальной собственности при Минюсте Узбекистана

Член ЕАКОП - Общественное объединение "Обладателей авторских и смежных прав Узбекистана" (УАСО) - подписало Меморандум о социальном партнерстве с Агентством по интеллектуальной собственности при Министерстве юстиции Республики Узбекистан (АИС РУз) с целью продвижения значимости правовой охраны объектов авторского и смежных прав.

Подписанный документ стал результатом долгосрочной работы двух организаций по решению актуальных вопросов соблюдения законодательства в сфере интеллектуальной собственности.

Стороны планируют развивать сотрудничество по следующим направлениям:

- формирование правовой культуры и уважительного отношения к объектам авторского права и смежных прав;

- проведение совместных учебных семинаров, тренингов и иных мероприятий;

- разработка и издание методических рекомендаций.

В настоящий момент УАСО и АИС РУз продолжают ранее начатую работу по разъяснению владельцам общественных заведений (баров, кафе, ресторанов) необходимости соблюдения законодательства в сфере авторского права. Подписанты напоминают об обязанности заключения владельцами ранее упомянутых заведений соответствующего договора с УАСО на право воспроизведения музыкальных произведений.

В ближайших планах - проведение в декабре 2020 года круглого стола-семинара с привлечением иностранных экспертов и Евразийской конфедерации обществ правообладателей (ЕАКОП) для обсуждения ключевых вопросов в сфере коллективного управления правами.

Общественное объединение "Обладателей авторских и смежных прав Узбекистана" - некоммерческая общественная организация по коллективному управлению имущественными правами авторов, композиторов, исполнителей, производителей фонограмм и иных правообладателей Узбекистана.