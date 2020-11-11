Ученые приготовили лекарство от COVID на основе чаги

Ученые из новосибирского научного центра "Вектор" Роспотребнадзора показали эффективность экстракта чаги (березового гриба) против коронавируса. Об этом сообщает журнал Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук".

В материале отмечается, что в этом году ученые изучили противовирусную активность водных экстрактов аптечной чаги в отношении коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего СОVID. Для этого использовалась клеточная культура Vero, которая часто применяется при фармакологических исследованиях: на монослой этих клеток наносили экстракты чаги в разных концентрациях, а через некоторое время патогенный штамм коронавируса. "Экстракты показали высокую ингибирующую активность в отношении SARS-CoV-2, а благодаря выраженному защитному действию и низкой токсичности чаги можно говорить о перспективности создания на ее основе противовирусных препаратов. По итогам работы была подана заявка на изобретение "Ингибитора репликации коронавируса SARS-CoV-2 на основе водного экстракта гриба Inonotus obliquus", - отмечается в научной статье.

В заявке на патент исследователи привели несколько способов приготовления концентрированных водных экстрактов чаги. Один из них можно использовать в домашних условиях. В день можно употреблять 150-200 мл концентрата, принимая его равномерно в течение дня (например, по глотку каждые 15-20 минут, запивая водой).

Для того, чтобы приготовить экстракт чаги, нужно взять 200 граммов сухого аптечного сырья чаги, добавить 1 л обычной воды, сосуд закрыть крышкой и выдержать на водяной бане при 95 градусах. Для этого сосуд с чагой поместить в кастрюлю с водой, которую держать на плите на слабом огне. Держать так на огне 3 часа, после чего добавить около 300 мл горячей воды для возмещения испарившегося объема жидкости, выдержать на бане еще 10 минут, а затем дать остыть. Полученную жидкость процедить через сито (дуршлаг), чтобы удалить частицы гриба. Экстракт можно хранить в холодильнике в течение 2-х недель.

Специалисты напоминают, что одним из важных свойств чаги является ее способность повышать текучесть крови. Это очень важно, ведь заражение SARS-CoV-2 способствует общему повышению свертываемости крови и увеличивает риск тромбоза.