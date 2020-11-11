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11.11.2020 11:34
Рубрика: Общество

Ученые приготовили лекарство от COVID на основе чаги

Текст: Ольга Игнатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые из новосибирского научного центра "Вектор" Роспотребнадзора показали эффективность экстракта чаги (березового гриба) против коронавируса. Об этом сообщает журнал Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук".

Фото: iStock
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В материале отмечается, что в этом году ученые изучили противовирусную активность водных экстрактов аптечной чаги в отношении коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего СОVID. Для этого использовалась клеточная культура Vero, которая часто применяется при фармакологических исследованиях: на монослой этих клеток наносили экстракты чаги в разных концентрациях, а через некоторое время патогенный штамм коронавируса. "Экстракты показали высокую ингибирующую активность в отношении SARS-CoV-2, а благодаря выраженному защитному действию и низкой токсичности чаги можно говорить о перспективности создания на ее основе противовирусных препаратов. По итогам работы была подана заявка на изобретение "Ингибитора репликации коронавируса SARS-CoV-2 на основе водного экстракта гриба Inonotus obliquus", - отмечается в научной статье.

В заявке на патент исследователи привели несколько способов приготовления концентрированных водных экстрактов чаги. Один из них можно использовать в домашних условиях. В день можно употреблять 150-200 мл концентрата, принимая его равномерно в течение дня (например, по глотку каждые 15-20 минут, запивая водой).

Для того, чтобы приготовить экстракт чаги, нужно взять 200 граммов сухого аптечного сырья чаги, добавить 1 л обычной воды, сосуд закрыть крышкой и выдержать на водяной бане при 95 градусах. Для этого сосуд с чагой поместить в кастрюлю с водой, которую держать на плите на слабом огне. Держать так на огне 3 часа, после чего добавить около 300 мл горячей воды для возмещения испарившегося объема жидкости, выдержать на бане еще 10 минут, а затем дать остыть. Полученную жидкость процедить через сито (дуршлаг), чтобы удалить частицы гриба. Экстракт можно хранить в холодильнике в течение 2-х недель.

Специалисты напоминают, что одним из важных свойств чаги является ее способность повышать текучесть крови. Это очень важно, ведь заражение SARS-CoV-2 способствует общему повышению свертываемости крови и увеличивает риск тромбоза.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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