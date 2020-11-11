Ученые рассказали об эффективном веществе для борьбы с коронавирусом

Специалисты Медицинской школы Университета Питтсбурга в США рассказали об эффективном средстве борьбы с коронавирусом. Из организма лам ученые выделили сильнодействующие фрагменты антител против SARS-CoV-2. Выводы экспертов публикует журнал Science.

Ученые отследили реакцию животных на введенный белок-"шип" коронавируса. Два месяца спустя иммунная система лам начала вырабатывать зрелые нанотела против COVID-19, пишет РИА Новости.

Они значительно меньше человеческих, но при этом лучше нейтрализуют коронавирус. Плюс характеризуются стабильностью. В перспективе с их помощью можно создать препараты для лечения COVID-19, заключили специалисты.