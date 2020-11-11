Умные устройства для мониторинга здоровья станут доступнее

Мировой рынок мобильной медицины (mHealth) в ближайшие 5 лет вырастет на 35%, на него должны переориентироваться страховые компании, клиники, врачи, лаборатории, аптеки, диагностические центры и пациенты. Это следует из анализа, проведенного компанией VEB Ventures, которая входит в группу ВЭБ.РФ. При этом, под мобильной медициной подразумевается использование специальных цифровых устройств и технологий, в том числе беспроводных, для контроля и мониторинга человеческого здоровья, оказания медицинской помощи. Особую востребованность они приобретают в условиях развития телемедицинских технологий.

"Драйвером развития сегмента стало использование возможностей таких устройств для удаленного наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями в период пандемии", - рассказал "РГ" генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов. По его словам, дистанционный мониторинг в России к 2024 году увеличится в 4 раза - примерно до 4 млн долларов.

Сегодня мобильное здравоохранение представлено цифровыми глюкометрами и пульсоксиметрами, с помощью специальных компактных умных устройств уже можно дистанционно фиксировать сердечный ритм, проводить узи беременным, трекинг физической активности, неврологический мониторинг, скрининг артериального давления. Как отмечает Теплов, каждая из этих ниш мобильного здравоохранения демонстрирует рост, и эта тенденция уже не пойдет на спад. "Объем одного только рынка цифровых глюкометров за последние 4 года в мире увеличился почти в 3 раза. В Европе к 2025 году он превысит $18 млн, в Азии - $6 млн", - говорит он.

Российские компании также активно принимают участие в развитии рынка мобильной медицины, стараются повысить доступность таких устройств для граждан. Это позволяет индустрии mHealth повышать экономическую эффективность здравоохранения, стимулирует продажи мобильных устройств, делает индустрию привлекательной для инвесторов, считает эксперт.