Пенсионер, потерявший слух более 20 лет назад, две недели лежал в больнице и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Несколько лет подряд Валерий Мельников рисовал огромные новогодние открытки на речке Хамутина в селе Марково. Его ледовые рисунки сфотографировали даже с борта МКС. Ему присылали открытки и письма с пожеланиями и восхищением его творчеством со всей России.

Вот как о Валерии вспоминает наша коллега в соцсетях.

...Я не верю. И не хочу верить. Когда узнали, что наш ледовый художник Валерий Константинович Мельников в больнице с коронавирусом, подумала: ну нет, он-то точно выкарабкается. Написала ему и ждала, что перезвонит. Он ведь не слышит вызова телефона - он ведь вообще не слышит. Обычно ты ему пишешь эсэмэску - он читает и перезванивает. И говорит, говорит, говорит. Но он не звонил. Позвонила. Тишина. Через несколько часов звонок: "Лен, ну не волнуйся! Спасибо, спасибо, спасибо. Все хорошо".

Мы написали о том, что наш волшебник заболел. И люди со всей страны прислали ему сотни пожеланий - мы напечатали их в газете. Я хотела ее отвезти в больницу вместе с подарками, но накануне выхода стало известно: Валерий Константинович в реанимации, его подключили к аппарату ИВЛ. Почему-то я почувствовала: это все. И каждый день боялась звонка или эсэмэски. Сегодня это случилось.

Помню, как три года назад случайно увидела на сайте Благовещенского района маленький релиз: одинокий глухой пенсионер из села Марково Валерий Мельников снова рисует новогоднюю открытку на льду. Снова?! А мы и не знали. Узнали - и благодаря душевной истории нашего журналиста Ани Дёровой и Instagram "Амурской правды" о нем узнала вся страна. Полетели сотни открыток, каждую он перечитывал, прижимал к груди и говорил: "Спасибо, спасибо, спасибо".

Полотном для художника Мельникова служила замерзшая река. Фото: "Амурская правда"

Мы подружились. А потом узнали о его мечте - устроить праздник у ледовой открытки. И два года подряд мы его делали: сначала зажигали свечи, потом - гирлянды. Приглашали народ, водили хороводы, угощали всех горячим чаем и пирожками. Он так переживал. И был так счастлив. И снова были его бесконечные "спасибо, спасибо, спасибо".

Он родился 25 января - в день рождения Высоцкого, он его обожал. Мы каждый год приезжали к нему с подарками. Он варил нам свою "картоху", доставал соленья (я всегда уезжала с банкой любимых помидоров) и наливал бюджетного шампанского. Никогда не забуду первый день рождения. Мы приехали впятером: девчонки-журналисты, фотокорреспондент и оператор. И он, доставая с полки старенькие советские кружки, признался: "У меня еще никогда не было столько гостей". Наверное, тогда я поняла: это навсегда. Мы не имеем права забыть о нем.

Валерий Мельников делал маленькие чудеса и никогда ничего не просил взамен

Мы не забывали. Звонили, приезжали. Да, не так часто. Выписали ему "Амурскую правду", благодаря которой он знал, где мы и что с нами.

Каждый год на свой день рождения он нам читал любимые строчки Высоцкого.

Подумаешь - с женой

не очень ладно.

Подумаешь - неважно с головой.

Подумаешь - ограбили

в парадном.

Скажи еще спасибо, что живой...

Валерий Константинович, спасибо вам за ваше доброе сердце. За то, что делали для незнакомых людей маленькое чудо - и ничего не просили взамен. Реву. И понимаю: так получилось, что последние годы его жизни мы подарили ему уверенность в том, что он нужен. Всем нам. Что он настоящий волшебник, который заставляет нас улыбнуться и снова поверить в чудо.

Помню, как-то он мне сказал: "Читаю твои статьи, ты так пишешь, так переживаешь за всех". Я пишу ему в ответ в блокноте: "Ну потому что сердце за всех болит". Он прочитал, посмотрел и ткнул мне пальцем в грудь: "Ты смотри, на всех его не хватит". Валерий Константинович, вы всегда в моем сердце.

P.S. Денег на похороны не было. Бывшая жена и сын отказались хоронить. Соседка хотела взять кредит, но мы остановили и объявили сбор. Вот уже несколько часов приходят переводы и смс на мою карту. Сотни людей перечисляют от 20 рублей до 25 тысяч. От сообщений хочется реветь еще больше. "Нашему волшебнику", "Для Амурского Деда Мороза", "Спасибо за улыбки", "Валерию Константиновичу с благодарностью", "Хабаровск тоже плачет", "С Итурупа, скорбим по волшебнику". Мальчик прислал: "100 рублей перевел. Хоть немножко в помощь. Очень жаль Дедушку с Добрейшей душой был". Пишу - незнакомые люди звонят, переводы не прекращаются. Уже больше 318 тысяч. Люди предлагают помощь, бесплатный автобус. Любовь и благодарность, конечно, никогда не конвертируются в деньги. Тем не менее похороним достойно и поставим памятник. Конечно же, с изображением его любимой открытки, которая хоть и ледовая, но растопила лед многих сердец.

А еще многие пишут: "Давайте сделаем все, чтобы в этом году открытка появилась. В память о Валерии Константиновиче". Мы сделаем все, чтобы это получилось...