В Bellator назвали соперника российского чемпиона Немкова

Чемпион Bellator в полутяжелом весе россиянин Вадим Немков проведет защиту титула против экс-чемпиона Фила Дэвиса.

Глава Bellator Скотт Кокер определил следующего соперника россиянина Вадима Немкова. Обладателю чемпионского пояса прочили в соперники Кори Андерсона, который 5 ноября победил нокаутом во втором раунде Мелвина Манхуфа. После этого он бросил вызов россиянину. Но Кокер заявил, что защищать титул Немков будет именно против Дэвиса, с которым уже встречался в 2018 году и добился победы раздельным решением арбитров.

"Дэвис в прошлый раз провел отличный бой против Немкова. Нас ждет матч-реванш. Тогда их бой был очень близким, а Фил после этого провел ряд ярких боев и заслужил это право. Что касается Андерсона, то, думаю, если он одержит еще одну победу, то получит титульный бой", сказал Кокер MMAjunkie.