В Беловежской пуще начали готовиться к встрече новогодних гостей

Знакомые аккорды Петра Чайковского из ноябрьских "Времен года" начали украшать просторы национального парка "Беловежская пуща", где на лесном свежем воздухе у памятного знака Новому году уже готовятся к очередному - самому важному торжеству.

В атмосферу предстоящего праздника органично вплетаются украшенные ажурной резьбой домики, деревянные скульптуры сказочных персонажей, нарядная новогодняя елка, разноцветные гирлянды. И, как водится, заранее устанавливают солидный циферблат часов и главные атрибуты снеговика: посох, валенки, варежку и, конечно, мешок с подарками.

Гостеприимные герои зимней сказки решили и в этом году не изменять установившейся традиции, сообщается на сайте заповедника. Они будут рады встрече в поместье добродушного бородача с туристами с начала декабря до середины января. И даже несмотря на коррективы, которые вносит в жизнь карантин коронавируса, в Беловежской пуще постараются сделать все возможное, чтобы накануне Рождества и Нового года все желающие смогли весело провести время в гостях у зимнего волшебника, загадать мечты и распрощаться с уходящим високосным годом.

В поместье Деда Мороза на 12 декабря уже запланирован праздник "Беловежская сказка". На этот день намечен приезд в пущу Снегурочки, Матушки Зимы и ее дочерей. Запланированы церемония зажжения первых новогодних огней на елке, развлекательная программа, выступление творческих коллективов и мастер-классы ремесленников. Можно будет угоститься пущенской ухой, блинами и чаем на травах.

Кстати, как уже рассказывал "СОЮЗ", новоселье в вековом царстве зубров Дед Мороз справил еще семнадцать лет назад, в декабре 2003 года. За истекшие годы у него в гостях успели побывать миллионы туристов из 101 государства. А "желания у людей самые разнообразные, но главное - это верить в сказочное чудо, которое творим мы сами: своими чувствами, поступками, умением разделить радость, утешить другого в горе", - поделился как-то на досуге с журналистами белорусский Дед Мороз.

Знатоки утверждают, что почтальоны все чаще грустят по временам, когда их профессия была на пике авторитета во всем мире, а вот в почтовом отделении связи Деда Мороза даже в коронавирусный год хлопот по-прежнему "полон рот". Улыбчивый хозяин лесного урочища, признаются местные краеведы, ни дня не сидит без работы, прочитывая сотни писем от детей и взрослых. А всего его почтовая сумка хранит около 20 тысяч писем, которые в его резиденцию ежегодно присылают жители разных стран.

Правда, "большого наплыва гостей, как в предыдущие годы, мы не ожидаем. Но все наши мероприятия проходят на свежем воздухе, а для пассажиров экскурсионных автобусов делаем специальную рассадку, чтобы увеличить дистанцию между ними", - пояснили в национальном парке.