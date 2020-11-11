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11.11.2020 12:43
Рубрика: В мире

В Испании могут снизить НДС на маски

Текст: Юрий Когалов
В Испании рассматривают возможность снижения налога на добавленную стоимость на маски, которые в период пандемии коронавируса обязали носить всех испанцев. Приобретение защитных средств сильно бьет по карману обычных граждан, и правительство пиренейского королевства пытается найти способ удешевить их.
Фото: Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images Фото: Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images
Фото: Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images

Однако в случае с НДС на маски для населения это сделать не так просто. Мадриду требуется разрешение Брюсселя на подобный шаг. Как заявила министр финансов Испании Мария Хесус Монтеро, "европейские правила не позволяют снижать НДС на маски, продаваемые населению". То же самое касается перчаток, дезинфицирующих гелей и других подобных продуктов. И речь идет именно о простых гражданах. А вот больницам и медицинским центрам эти защитные средства сейчас продаются уже с более низкой налоговой ставкой.

Фото: Carlos Alvarez/Getty Images
Еще несколько испанских регионов ужесточили ограничения

Этот факт выяснился после того, как соответствующее предложение выдвинула партия "Граждане". В настоящее время НДС на маски составляет 21 процент. "Граждане" предложили снизить его до 4 процентов. Но кабмин королевства отклонил эту идею, поскольку это привело бы снижению поступлений в бюджет на 1,5 миллиарда евро в год. Как передает газета El Mundo, правительство также отклонило просьбу о проведении за госсчет тестов на коронавирус для фрилансеров, работников малых предприятий, сотрудников сил безопасности и медперсонала. Это бы также сильно ударило по бюджету.

И хотя правительство Испании отклонило данные инициативы, оно выразило готовность дальше обсуждать вопрос о снижении налога. Как это можно сделать без согласия Брюсселя, не ясно. И в партии "Граждане" решили самостоятельно привлечь ЕС к решению проблемы. Ее представители написали письмо Европейскому комиссару по вопросам здравоохранения Стелле Кириакидес, обвинив в Мадрид в попытке спрятаться за "европейскими правилами". Они просят изменить стандарты на время пандемии коронавируса.

В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19

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