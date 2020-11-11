В Италии ситуация с коронавирусом выходит из-под контроля. Впервые с апреля в стране за день зафиксировано свыше 35 тыс. случаев заражений, этот показатель вплотную приблизился к абсолютному рекорду за весь период пандемии.

Все больше регионов перемещаются в категорию "опасных" с точки зрения распространения вируса. Итальянские медики бьют тревогу, утверждая, что система здравоохранения находится на гране коллапса: половина всех больничных коек в стране заняты пациентами с COVID-19, при этом больше всего заболевших, как и во время первой волны, в Ломбардии. Во избежание повторения весеннего сценария Филиппо Анелли, президент итальянской федерации медицинских гильдий, предлагает незамедлительно ввести в Италии общенациональный карантин.

В настоящий момент власти Италии, внимая советам специалистов, изучают возможность перевода всей страны в одну "красную зону" и введения тотального локдауна. Ожидается, что окончательное решение по этому болезненному вопросу будет принято 15 ноября.