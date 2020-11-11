Ближайшее время, когда можно всей семьей отправиться в путешествие в национальные парки, - новогодние каникулы. Вот какие программы и туры предлагает заповедная система России.

Куда поехать: Байкал

Зачем: Увидеть легендарное озеро. Понаблюдать за нерпами, отведать осетра и омуля. Прокатиться на снегоходах или собачьих упряжках, на судне на воздушной подушке по льду озера. Посетить Байкальский музей Сибирского отделения Российской академии наук, принять участие в виртуальном (а при желании - и реальном) погружении на дно Байкала. Подняться на смотровые площадки.

Сколько стоит: Интенсивная четырехдневная экскурсионная программа вместе с проживанием и трехразовым питанием стоит 38 тысяч рублей. Билеты до Иркутска из Москвы на новогодние даты есть за 11,2 тысячи рублей.

Куда поехать: Анюйский национальный парк

Зачем: На территории этого нацпарка обитают два десятка амурских тигров. Туристы проедут на снегоходах по тигриным тропам. Вместе с сотрудниками нацпарка установят фотоловушки. Через несколько дней их можно будет снять и посмотреть фотографии диких тигров в естественной среде. Дополнения: подледная рыбалка на ленка и хариуса.

Сколько стоит: Неделя в амурской тайге обойдется в 85 тысяч рублей. В эту стоимость входит проживание, трехразовое питание, поездки на снегоходах, пользование баней. Авиабилеты из Москвы в Хабаровск и обратно в новогодние даты сейчас стоят от 21 тысячи рублей.

Куда поехать: Башкирский заповедник и заповедник Шульган-Таш

Зачем: Знакомство с природой Южного Урала. Значительная часть переездов предполагается на санях, запряженных лошадьми, или верхом. В программе посещение двух заповедников, возможна встреча с их обитателями. Здесь есть больше сотни видов животных, занесенных в Красную книгу.

Сколько стоит: пятидневная программа на Новый год стоит 33,3 тысячи рублей, в другие даты на 4 тысячи рублей дешевле. В эту цену входят проживание, питание, все экскурсии и праздничный вечер под елкой. Минимальная цена авиабилета Москва - Уфа (и обратно) на эти даты составляет 5,7 тысячи рублей.