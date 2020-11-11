В Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования (ГКПЭН) КР рассматривают возможность реорганизации госпредприятий, занимающихся геологоразведкой на территории республики. Речь идет об их объединении в одну крупную компанию под названием "Кыргызгеология". В правительстве таким образом надеются спасти важную для развития горнодобывающей сферы страны отрасль.

Как пояснили в ГКПЭН, решение о централизации было принято после комплексного анализа работы геологоразведочных госпредприятий (ГП), проведенного межведомственной комиссией. Последнюю, в свою очередь, создали для рассмотрения вопросов оптимизации финансово-хозяйственной деятельности государственных предприятий в Киргизии.

Положение, в котором находится сегодня республиканская геологоразведка (ГР), в ведомстве назвали "катастрофическим". Главная причина - резкое уменьшение финансирования отрасли со стороны государства за последние 30 лет. ГР - весьма затратное дело. В Киргизской ССР на эти цели выделялись сотни миллионов рублей.

По данным Института горных технологий и горного производства Киргизского технического университета, к 1991 году общая сумма госвложений составила почти 1,5 миллиарда долларов. Для республики это огромная сумма что тогда, что в наши дни.

С тех пор как страна получила независимость, на геологоразведочные работы ежегодно выделяется, по словам главы Ассоциации горнопромышленников и геологов КР Орозбека Дуйшеева, около 30 миллионов сомов. Выручает отрасль, как ни странно, прошлое. В республике, рассказывал в интервью "РГ" экс-глава ГКПЭН Уланбек Рыскулов, до сих пор пользуются результатами трудов советских специалистов.

- Геологоразведка требует больших финансовых вливаний. И никаких гарантий, что потраченные деньги можно будет потом вернуть. Согласно статистике, из 100 перспективных площадей "выстреливают" девять-десять. Поэтому вкладывать средства в геологоразведку могут только мощные государства, каким был СССР. Именно в советский период территория Киргизии была хорошо изучена в геологическом отношении. Было открыто много месторождений - уголь, уран, золото, редкоземельные металлы, построены горно-обогатительные комбинаты. Кумтор и Джеруй тоже были открыты в то время. Но когда Советский Союз распался, работы, к сожалению, прекратились. От абсолютно самостоятельной службы госгеологии остались крохи. Она была настолько мощной, что результатами трудов советских геологов мы пользуемся и по сей день, - объяснял он.

Изменить ситуацию в лучшую сторону, как полагают в госкомитете, должна планируемая централизация. Насколько известно, "Кыргызгеология" будет создана на базе шести государственных предприятий - "Северо-Кыргызская геологическая экспедиция", "Кыргызская методическая экспедиция геолого-экономических исследований", "Южно-Кыргызская ордена Трудового Красного Знамени геологическая экспедиция", "Кыргызская комплексная гидрогеологическая экспедиция", "Кыргызская геофизическая экспедиция", "Бишкекский опытно-экспериментальный завод горно-разведочной техники".

Каждое из указанных ГП уникально. Последнее, к примеру, было основано еще в 1948 году. Оно занимается изготовлением запчастей и инструментов для горно-геологических работ, продукцию поставляет в Беларусь, Россию, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан.

А "Южно-Кыргызская ордена Трудового Красного Знамени геологическая экспедиция" существует более 50 лет и занимается изучением месторождений полезных ископаемых на юге республики.

Новая компания, как надеются в ГКПЭН, позволит обеспечить проведение государственной геологической съемки, геофизическое, геохимическое, гидрогеологическое и геоэкологическое изучение территории страны; расширить минерально-сырьевую базу республики; оптимизировать расходы и время на привлечение сторонних услуг в сфере геологии; оптимизировать расходы на содержание административно-управленческого персонала; повысить эффективность контроля и координации структурных подразделений, снизить количество и масштабы ошибочных решений; участвовать в тендерах по комплексному изучению месторождений; успешно конкурировать с частным сектором.

Независимые профильные эксперты, опрошенные корреспондентом "РГ", в общем положительно оценивают инициативу госкомитета. Но при этом просят ведомство обратить внимание на важные детали.

- На мой взгляд, лучше создать не государственное предприятие, а акционерное общество, в котором могли бы получить долю частные инвесторы. Таким образом можно было бы решить проблему финансирования геологоразведочных работ на территории страны, - поделился своей точкой зрения председатель центрального комитета Горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.

По его мнению, при всей привлекательности предложения ГКПЭН главным все-таки остается вопрос выделения денежных средств в достаточном для исследований количестве. Государство сегодня сделать это не в состоянии. Поэтому остается надеяться только на помощь внешних инвесторов.

Еще одна актуальная проблема отрасли - острая нехватка специалистов.

- Когда-то в геологоразведке трудилось более 13 тысяч профессионалов. В наши дни - около тысячи человек. О каких масштабных проектах в подобных условиях можно говорить? - поинтересовался заслуженный геолог Киргизской ССР, профессор Кубат Осмонбетов.

Эксперты предупреждают: централизация госпредприятий не принесет никакой пользы, если правительство кардинально не изменит своего отношения к геологоразведке в КР.

- Пока стране хватает разведанных в советское время ресурсов, но это недолго продлится, - подытожил глава Ассоциации горнопромышленников и геологов КР Орозбек Дуйшеев.