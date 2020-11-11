Кабинет министров КР планирует утвердить Положение об условиях и порядке осуществления деятельности по выработке и поставке электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Эксперты называют вынесенный на общественное обсуждение проект нормативно-правового акта "очень важным". Его одобрение позволит дать импульс для развития перспективного направления энергетики в республике.

О необходимости активной реализации инициатив в сфере ВИЭ в КР говорится не первый год. Но дальше слов пока дело не идет. Как отмечают независимые специалисты, препятствуют этому отсутствие нормативно-правовой базы и действующие тарифы на электроэнергию. По словам главы координационного совета Климатической сети страны Нурзат Абдырасуловой, именно из-за низких цен инвесторы не торопятся вкладывать средства в развитие возобновляемых источников энергии, потому что срок окупаемости таких проектов в Киргизии намного больше, чем, к примеру, в Европе.

Разработанный и предложенный к обсуждению проект положения должен, как надеются в кабмине, устранить все препятствия, не дающие развиваться сфере ВИЭ. В документе как раз разъясняются моменты, которые вызывали сомнения у экспертов и потенциальных желающих вложить деньги в реализацию альтернативных энергопроектов в республике.

В частности, устанавливаются этапы осуществления деятельности по выработке и поставке электрической энергии с использованием ВИЭ. Это включение предприятий в специальный реестр; предоставление прав на земельные участки для строительства; подготовка проектно-сметной документации; получение необходимых лицензионно-разрешительных документов для осуществления деятельности по продаже электроэнергии; установление тарифов на поставку электроэнергии и периода окупаемости ВИЭ-установки; заключение договора на поставку электроэнергии; строительство установки; приемка и ввод в эксплуатацию объекта.

О том, каким именно будет тариф на электроэнергию, вырабатываемую с помощью возобновляемых источников, в проекте положения прямо не говорится. Скорее всего, это тема будет обсуждаться отдельно с учетом такого фактора, как низкая платежеспособность населения и бизнеса страны, особенно в период действия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Однако в правительстве предлагают предоставлять инвесторам так называемые тарифные преференции на срок не более 10 лет. Как будет действовать данный механизм, в кабмине обещают пояснить позже, но, по мнению отраслевых экспертов, речь идет о государственных субсидиях или иных мерах поддержки, без которых, если брать в качестве примера европейский опыт, сфера ВИЭ успешно развиваться не может.

Какие же виды возобновляемых источников энергии в КР могут составить конкуренцию традиционным способам ее получения? Во-первых, малые гидроэлектростанции мощностью от двух-трех мегаватт. Это, по мнению экспертов, самый перспективный вид ВИЭ в Киргизии. Кстати говоря, до того, как в эксплуатацию ввели "Токтогулку", именно строительству небольших ГЭС в тогда еще советской союзной республике уделяли повышенное внимание.

После того как страна стала независимой, эта тема не ушла с повестки дня. В КР была даже создана Дирекция малых ГЭС, которая должна была привлекать инвестиции в строительство энергообъектов. Но, как объяснял глава дирекции Феликс Кулов, сделать это так и не удалось из-за низких тарифов на электричество.

На втором месте в КР после малых ГЭС - солнечная энергетика. Крупных станций, преобразующих энергию раскаленной звезды в электричество, в республике пока нет. Однако случаи, когда специальные панели с фотоэлектрическими элементами используются для энергообеспечения жилых домов и даже промышленных предприятий, не так уж и редки. Но для развития этой тенденции в нечто большее по масштабам опять же необходимы приличные средства.

Далее следуют так называемые ветряки и биогазовые установки.

По мнению экспертов, в республике есть все природные условия для развития энергетики, основанной на возобновляемых источниках энергии, - полноводные реки, большое количество солнечных дней в году, места, где постоянно дуют ветры.

Между тем



Мэрия столицы Киргизии в 2019 году реализовала в городе несколько инновационных проектов, которые помогут ощутимо уменьшить вредные выбросы в атмосферу.



По данным коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго", речь идет об альтернативных источниках энергии.



- Мы решили использовать плоские солнечные коллекторы, вырабатывающие тепловую энергию, в котельных, которые обеспечивают квартиры в многоэтажках горячей водой и теплом. Их установка экономически целесообразна, они не требуют особых условий для обслуживания и содержания, - подчеркнули в предприятии.



Главная цель инициативы - улучшение экологической обстановки в Бишкеке. Так, благодаря подключению котельной в крупном микрорайоне города к коллекторам удалось полностью избавиться от использования угля для "питания" энергообъекта. Это решило проблему выбросов вредных веществ в атмосферу.



- За год эксплуатации в двух котельных инновационная система себя очень хорошо зарекомендовала. Полная стоимость проекта составляет 25 миллионов сомов. Что касается срока окупаемости, то он, согласно подсчетам, не должен превысить 10 лет. Это хороший показатель для теплоэнергетики. Особенно важно то, что в атмосферу теперь не будет попадать более 200 тонн вредных продуктов горения угля, - добавили в "Бишкектеплоэнерго".