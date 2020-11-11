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11.11.2020 10:46
Рубрика: В мире

Признаться и вернуть

В рамках объявленной 30-дневной экономической амнистии в бюджет страны поступили первые деньги
Текст: Артем Петров (Бишкек)
Российская газета - Экономика Кыргызстана № 253(8307)
Коррупционерам и взяточникам в Киргизии предложили добровольно возместить нанесенный государству ущерб. Фото: ГКНБ КР Коррупционерам и взяточникам в Киргизии предложили добровольно возместить нанесенный государству ущерб. Фото: ГКНБ КР
Коррупционерам и взяточникам в Киргизии предложили добровольно возместить нанесенный государству ущерб. Фото: ГКНБ КР
Половина срока для добровольного возврата "украденных у страны" денег прошла, однако соответствующий закон до сих пор не принят. Это, как полагают эксперты, затрудняет практическую реализацию инициативы под названием "экономическая амнистия", о которой объявил исполняющий обязанности президента КР Садыр Жапаров.

И.о. главы государства, напомним, в середине октября 2020-го предложил чиновникам, в том числе бывшим, и предпринимателям самим "раскрыть и предоставить сведения о преступных схемах обогащения, рейдерских захватах имущества, уклонениях от уплаты налогов, нарушениях действующего законодательства".

- Даю вам 30 дней. Добровольно возместите каждую незаконно полученную копейку, - сказал Садыр Жапаров.

Таким образом исполняющий обязанности президента республики планирует "пополнить государственный бюджет, возвратить капиталы, ранее незаконно вывезенные за пределы страны, в том числе в офшорные зоны".
Кроме того, он намерен "вывести из тени ресурсы бизнес-сообщества, создать равные условия для всех субъектов предпринимательства, достичь положительных макроэкономических показателей, изыскать необходимые средства для поддержания экономики страны в кратчайшие сроки, обеспечить выплаты внешнего долга страны".

Фото: Пресс-служба президента КР
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- Если вы не воспользуетесь данной возможностью и проигнорируете это предложение, будут приняты самые строгие меры в соответствии с законом. Я вам обещаю, мы установим имущество, капитал каждого из вас, где бы они ни находилось. Напомню, что экономическая амнистия будет применена всего один раз, другой такой возможности не будет, - предупредил Садыр Жапаров.

С того момента как он обратился к "коррупционерам", прошло уже больше двух недель. По данным генеральной прокуратуры КР, за это время добровольно возмещен ущерб фигурантами нескольких уголовных дел. Кто именно это сделал, глава надзорного ведомства Курманкул Зулушев не сказал. "Они перечислили на депозитный счет Государственного комитета национальной безопасности 382 миллиона 533 тысячи 832 сома", - отметил он.

Также есть информация о готовности бывшего заместителя главы Таможенной службы КР Райымбека Матраимова возместить причиненный преступными действиями ущерб государству в размере двух миллиардов сомов.

- На основании полученных доказательств, свидетельствующих о виновности Райымбека Матраимова, последний был уведомлен о подозрении в совершении преступления по статье "Коррупция". Подозреваемый заявил ходатайство о сотрудничестве со следствием и готов возместить полностью ущерб бюджету до конца ноября. Он уже произвел первый платеж в размере 80 миллионов сомов на депозитный счет Государственного комитета нацбезопасности, - сообщили в госкомитете.

Между тем республиканские эксперты указывают на тот факт, что до сих пор не разработан и не принят закон об экономической амнистии, объявленной и.о. главы государства. А без этого документа инициатива "не имеет права" состояться.

По мнению экономиста Нургуль Акимовой, инициатива и.о. главы государства в том виде, в котором она сейчас существует, - политический акт. "Необходим соответствующий закон, - поясняет она. - В нормативно-правовом акте должны быть прописаны многие важные моменты. Например, указаны целевые лица амнистии, механизм возврата денег, а также виды преступлений, не подпадающие под нее".

Кроме того, по словам генерального секретаря Антикоррупционного делового совета Нурипы Мукановой, не обозначена сумма, которая должна быть возвращена государству. "Сколько процентов нужно вернуть? От чего считать? Непонятно", - говорит она.

Сложнее всего, по мнению экспертов, предпринимателям. Если какой-то бизнесмен решит откликнуться на призыв вернуть деньги, полученные им в результате неуплаты налогов, то что он должен делать? Куда обращаться? И, самое главное: каковы гарантии безопасности его активов и имущества? Одного слова и.о. президента в такой ситуации недостаточно.

Впрочем, экспертное сообщество страны призывает особо не рассчитывать на решение денежных проблем КР с помощью экономической амнистии, будь она подкреплена законом, или нет. В Киргизии не впервые предлагают легализовать капиталы. Это, к примеру, происходило в 2013 году. Однако желающих принять участие в объявленной государством кампании оказалось не так уж и много - всего около семи тысяч человек.

 

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