В Кремле рассказали о функции миротворцев в Карабахе

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе будут обеспечивать поддержание прекращение огня и остановки боевых действий, заявили в Кремле.

"Разумеется, функции предстоит еще уточнить, потому что эти функции не были конкретизированы в совместном заявлении двух президентов и премьер-министра Армении", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Но исходя из основной функции миротворческого контингента, он будет обеспечивать поддержание прекращения огня и остановки всех военных действий", - пояснил он. "Дальше Лачинский коридор, где также они будут размещены. Соответственно, будет обеспечиваться функционирование этой магистрали", - уточнил представитель Кремля.

На вопрос об охране религиозных объектов Песков сказал, что разговоров на этот счет не было, поэтому он не может сказать, войдет это в функции миротворцев или нет.

Разрешения Совета Федерации для направления российских миротворцев в Нагорный Карабах не нужно. Согласно постановлению Совфеда от 30 сентября 2015 года, президенту дается согласие на использование вооруженных сил за пределами территории России на основе общепризнанных принципов и норм международного права​​​.