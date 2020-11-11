Юбилейные даты невольно заставляют вновь и вновь обращаться к летописному наследию Вольного экономического общества (ВЭО) России. Здесь не только подробно и тщательно описано прошлое, здесь таится и неизбывный кладезь примеров своеобразного реагирования России на стратегические вызовы времени, примеров выработки и реализации ею фундаментальных ответов на воистину судьбоносные вопросы о направлениях ее дальнейшего цивилизационного развития.

За 255 лет своей истории ВЭО России много сделало для развития всех сфер экономики. Фото: Пресс-служба Вольного экономического общества России

Летописи ВЭО отдельным блоком знакомят своих читателей и с невероятно чудесным опытом взаимодействия академического корпуса страны и ее первого института гражданского общества. Впрочем, чудо было предопределено заранее. Императрица Екатерина Великая в 1765 году учреждает Императорское Вольное экономическое общество, призванное, во-первых, развивать весь спектр экономических научных дисциплин и, во-вторых, максимально использовать полученные знания в деле народно-хозяйственного развития.

Залог плодотворного сотрудничества российской академической науки с ВЭО - гений Михаила Васильевича Ломоносова. Именно он в конце 1763 года написал работу "Мнение об учреждении Государственной коллегии (сельского) земского домостроительства", в которой предлагал вопросы хозяйствования вывести из узких рамок сугубо академических рассуждений, придать им общегосударственный размах, практическую значимость. И хотя эта работа не была опубликована, но благодаря научным соратникам Ломоносова все же послужила прочным, развернутым основанием Устава ВЭО, его плана и задач. Идеи Ломоносова о серьезной научной составляющей будущей "коллегии" были непосредственно реализованы уже в начале жизненного пути ВЭО. Из 15 его отцов-основателей семеро были действительными членами Императорской академии наук. Первым президентом ВЭО избирается академик Адам Васильевич Олсуфьев.

Обладая, по меткому наблюдению Екатерины II, "силой льва и мудростью змеи", "тонким умом" и "выдающимися способностями", академик Олсуфьев - искусный дипломат, сенатор, министр кабинета и статс-секретарь императрицы - в программных документах ВЭО на многие годы вперед закладывает основополагающие принципы его работы. Среди них - бескорыстное служение Отечеству, всемерная ориентация на новейшие научно-технические достижения, вдумчивое обобщение и активное распространение передового опыта хозяйствования.

По сути с чистого листа, исходя лишь из программных и уставных задач, президенты ВЭО организовали доселе, в общем-то, не известную государству российскому научно-экономическую работу. Действительные члены Академии наук, академики И. Модель, Г. Теплов, И. Тауберт, Р. Воронцов, К. Крузе, Т. Клингштедт, А. Ржевский, А. Гильденштедт, Б. Сестрецевич, а также директор РАН В. Орлов, президент Академии художеств А. Строганов, почетный член Императорской академии художеств П. Трубецкой и другие - все они всемерно способствовали разработке новых направлений научно-экономической и прикладной народно-хозяйственной проблематики.

Свой 255-летний юбилей ВЭО России встречает обширными планами работы

ВЭО всегда исходило из правила обязательно включать в сферу своих непременных обязанностей анализ коренных проблем национальной экономики. Так, почетный академик АН Н.С. Мордвинов на посту президента ВЭО впервые поставил вопрос об ответственности государства перед предпринимательством за инфляционные колебания национальной валюты.

В свою очередь Е. Ковалевский, член Государственного совета, министр народного просвещения, почетный член Императорской академии наук, на посту президента ВЭО России особое внимании уделяет деятельности по совершенствованию сложившейся системы российского образования.

Возглавивший ВЭО России в 1914 г оду академик М. Ковалевский сосредотачивал деятельность ВЭО на оказании помощи жертвам войны и тщательном обсуждении вопросов государственного бюджета военного времени.

Конечно, не все "статусные" ученые - члены ВЭО России служили его президентами. Но все они беззаветно служили его идеалам. Так, Василий Докучаев, профессор кафедры минералогии и кристаллографии Санкт-Петербургского университета, основоположник научного почвоведения и географии почв, много лет руководил "Черноземной" (в последствии "Почвенной") комиссией ВЭО. С помощью комиссии В. Докучаев организовал широкое по охвату земель изучение российских почв.

Профессор А.М. Бутлеров, создатель теории химического строения органических веществ и родоначальник "бутлеровской школы" русских химиков", много лет руководил … пчеловодческой комиссией ВЭО, организовал "присутствие" пчеловодческой тематики в "Трудах ВЭО".

Екатерина II учредила Вольное экономическое общество в 1765 году "к поощрению земледелия и домостроительства". Фото: Пресс-служба Вольного экономического общества России

Доктор ботаники, член-корреспондент Императорской АН и активный член ВЭО Климент Тимирязев вместе с Дмитрием Менделеевым организовали эксперименты по изучению влияния удобрений на урожаи зерновых.

Граф Л. Толстой, классик мировой литературы и академик Императорской АН по отделению изящной словесности, как член ВЭО России принимал деятельное участие в его мероприятиях по борьбе с разразившимся в стране голодом. А знаменитый художник В. Перов после того, как центральный прототип его "Тройки" скончался от оспы, включился в борьбу ВЭО с этим опасным заболеванием. Академик Императорской АН, почетный член Академии художеств, "русский Микеланджело", как его называли современники, и вместе с тем рядовой член ВЭО Николай Львов заложил основы новой стилистики русской архитектуры городов и дворянских усадьб.

Словом, "несть числа" тем, кто вместе с ВЭО добывал научную и социально-экономическую славу России.

В 1919 году ВЭО по независящим от него причинам приостанавливает свою работу. И только лишь через 60 с лишним лет, в 1982 году, оно возрождается как научно-экономическое общество (с 1987 года - Всесоюзное, а с 1992 года - Вольное экономическое общество России).

ВЭО России, имеющее сегодня 65 региональных и межрегиональных представительств, может ясно видеть и реально представлять насущные проблемы социально-экономического развития страны, а следовательно, и заявлять о них со знанием дела.

Свой 255-летний юбилей ВЭО России встречает обширными планами работы во благо России и оптимистическими надеждами на их исполнение.