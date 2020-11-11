В правительстве России - обновление. Меняются пять министров, и появляется еще один вице-премьер. Президент Владимир Путин провел самые масштабные кадровые перестановки с момента утверждения нынешнего состава кабмина в январе 2020 года. Сразу же после этого премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму - как теперь требует новый закон о правительстве - кандидатуры будущих министров и вице-премьера.

О кадровых предложениях Михаил Мишустин объявил на совещании со своими заместителями. Фото: РИА Новости www.ria.ru

На пленарном заседании депутаты Госдумы рассмотрели эти предложения и поддержали.

О кадровых решениях Михаил Мишустин объявил на совещании со своими заместителями. "Президент поддержал наше предложение по отставке ряда министров, - заявил премьер. - Речь идет о главе минтранса Евгении Дитрихе, главе минстроя Владимире Якушеве, руководителе минприроды Дмитрии Кобылкине".

Глава кабмина поблагодарил их за совместную работу и пожелал им успехов на новом поприще.

Между тем новая должность Якушева стала известна сразу же - указом главы государства он был назначен полпредом президента в Уральском федеральном округе. Другим указом от этой должности освобожден Николай Цуканов. Недолго сохранялась интрига и для Кобылкина. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил кандидатуру бывшего главы минприроды на пост исполняющего обязанности заместителя секретаря генсовета партии.

Отдельный указ президента был посвящен созданию нового поста вице-премьера - десятого в кабмине. Им станет Александр Новак, который покидает пост главы минэнерго.

На должность министра энергетики вместо Новака премьер предложил гендиректора "РусГидро" Николая Шульгинова. В электроэнергетике он работает с 1975 года, прошел путь от инженера до руководителя.

На пост руководителя минтранса предложен гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев. У него есть опыт руководящей работы в самых разных сферах - в том числе в энергетической, финансовой, сфере связи. Последние его должности перед работой в "Аэрофлоте" - замминистра экономического развития, первый вице-президент АФК "Система".

Ставший вакантным пост главы минстроя займет первый замминистра Ирек Файзуллин. Начав свой путь с простого плотника, Файзуллин возглавлял ряд компаний в инженерно-строительной области в Татарстане. До того, как прийти в федеральное министерство, занимал в республике пост министра строительства, архитектуры и ЖКХ.

На должность главы минприроды предложен Александр Козлов. Он с 2018 года возглавлял минвостокразвития, до этого занимал руководящие посты в компаниях "Русский уголь" и "Амурский уголь", был мэром Благовещенска и губернатором Амурской области.

На пост главы минвостокразвития выдвинут Алексей Чекунков - гендиректор Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. Он один из ведущих экспертов России в инвестиционной сфере, руководил рядом крупных инвесткомпаний. Также работал на руководящей должности в Российском фонде прямых инвестиций.

- Все они имеют большой опыт эффективного решения задач в различных отраслях, - отозвался о коллегах Михаил Мишустин. - Хорошо зарекомендовали себя на предыдущих местах работы. Рассчитываю, что после рассмотрения депутаты поддержат эти кандидатуры.

Михаил Мишустин пояснил, что внес кандидатуру в Госдуму в соответствии с новым Федеральным конституционным законом, который на прошлой неделе подписал президент. Устанавливается новый порядок формирования. Теперь Госдума будет утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и министров (за исключением силовиков и главы МИДа). Так что депутатам предстояло впервые исполнить свою новую конституционную функцию - обсудить кандидатуры в члены кабмина и принять по ним решения.

Госдума взяла кандидатуры в работу сразу. В тот же день в палате состоялись заседания профильных комитетов, в которых приняли участие кандидаты на должности. Они подробно ответили на все вопросы. И комитеты вынесли положительные вердикты. Дискуссия продолжилась на заседаниях политических фракций. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин отметил, что у каждого депутата была возможность задать вопросы претендентам в члены кабмина.

На пленарном заседании во вторник Госдума большинством голосов утвердила новых членов правительства. После этого Владимир Путин подписал указы о назначениях.

Очередное заседание кабмина пройдет уже в обновленном составе. Вячеслав Володин подчеркнул профессионализм новых назначенцев. "Все прошли региональную школу, возглавляли крупные компании, корпорации и в жизни много трудились, создавая конкретный продукт, прежде чем быть утвержденными на эти высокие должности. Это их всех отличает. У них есть опыт конкретной работы", - оценил он.