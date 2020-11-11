Зайти в гости
Перейти на RG.RU Владимир Снегирёв, собкор "РГ" в Праге

Новости

Ученые рассказали об эффективном веществе для борьбы с коронавирусом 07:21
Аэропорт Гаваны возобновит работу после вынужденного перерыва 07:01
Крупнейший розовый бриллиант России продадут на Sotheby's 07:00
Российские миротворцы направились из Армении в Карабах 06:30
Ученые поддержали возобновление испытаний китайской вакцины в Бразилии 06:00
В России начали создавать двигатель для многоразовой ракеты "Крыло-СВ" 05:52
Более 400 российских миротворцев прибыли в Армению 04:41
Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону 04:15
В Роспотребнадзоре обнаружили коронавирус в смывах с поверхностей 04:13
В Гидрометцентре пообещали аномальное тепло в Якутии 03:45
Российские военнослужащие привезли гуманитарный груз в Алеппо 03:26
В ряде регионов европейской части России резко похолодает 03:21
CNN: Заместитель главы Пентагона по разведке покинет свой пост 02:20
Мадуро рассказал о ходе испытаний вакцины "Спутник V" в Венесуэле 02:14
Нефть начала дорожать на позитивных ожиданиях рынка 01:23
Перед коррекцией орбиты МКС в российском модуле установили датчики 00:51
У футболиста "Краснодара" Вильены выявлен коронавирус 00:22
Менеджер Нурмагомедова намекнул на его возвращение 10.11.2020
Помпео предрек "передачу власти второй администрации Трампа" 10.11.2020
Власти Дании признали ошибочность уничтожения всех норок в стране 10.11.2020
В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом 10.11.2020
Тестирование американской вакцины от COVID вскрыло побочные эффекты 10.11.2020
Чемпионы Европы Бойкова-Козловский проиграли короткую программу в Казани 10.11.2020
В Шереметьево сел самолет с отказавшей электрикой 10.11.2020
Ефремова поместят в ту же колонию, где отбывали наказание Кокорин и Мамаев 10.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
11.11.2020 05:08
Рубрика: Власть

Дума обновила кабинет

В правительстве России меняются пять министров и появляется новый вице-премьер
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Неделя № 254(8308)
В правительстве России - обновление. Меняются пять министров, и появляется еще один вице-премьер. Президент Владимир Путин провел самые масштабные кадровые перестановки с момента утверждения нынешнего состава кабмина в январе 2020 года. Сразу же после этого премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму - как теперь требует новый закон о правительстве - кандидатуры будущих министров и вице-премьера.
О кадровых предложениях Михаил Мишустин объявил на совещании со своими заместителями. Фото: РИА Новости www.ria.ru О кадровых предложениях Михаил Мишустин объявил на совещании со своими заместителями. Фото: РИА Новости www.ria.ru
О кадровых предложениях Михаил Мишустин объявил на совещании со своими заместителями. Фото: РИА Новости www.ria.ru

На пленарном заседании депутаты Госдумы рассмотрели эти предложения и поддержали.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
"Российская газета" публикует новый закон о правительстве РФ

О кадровых решениях Михаил Мишустин объявил на совещании со своими заместителями. "Президент поддержал наше предложение по отставке ряда министров, - заявил премьер. - Речь идет о главе минтранса Евгении Дитрихе, главе минстроя Владимире Якушеве, руководителе минприроды Дмитрии Кобылкине".

Глава кабмина поблагодарил их за совместную работу и пожелал им успехов на новом поприще.

Между тем новая должность Якушева стала известна сразу же - указом главы государства он был назначен полпредом президента в Уральском федеральном округе. Другим указом от этой должности освобожден Николай Цуканов. Недолго сохранялась интрига и для Кобылкина. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил кандидатуру бывшего главы минприроды на пост исполняющего обязанности заместителя секретаря генсовета партии.

Отдельный указ президента был посвящен созданию нового поста вице-премьера - десятого в кабмине. Им станет Александр Новак, который покидает пост главы минэнерго.

На должность министра энергетики вместо Новака премьер предложил гендиректора "РусГидро" Николая Шульгинова. В электроэнергетике он работает с 1975 года, прошел путь от инженера до руководителя.

На пост руководителя минтранса предложен гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев. У него есть опыт руководящей работы в самых разных сферах - в том числе в энергетической, финансовой, сфере связи. Последние его должности перед работой в "Аэрофлоте" - замминистра экономического развития, первый вице-президент АФК "Система".

Ставший вакантным пост главы минстроя займет первый замминистра Ирек Файзуллин. Начав свой путь с простого плотника, Файзуллин возглавлял ряд компаний в инженерно-строительной области в Татарстане. До того, как прийти в федеральное министерство, занимал в республике пост министра строительства, архитектуры и ЖКХ.

На должность главы минприроды предложен Александр Козлов. Он с 2018 года возглавлял минвостокразвития, до этого занимал руководящие посты в компаниях "Русский уголь" и "Амурский уголь", был мэром Благовещенска и губернатором Амурской области.

На пост главы минвостокразвития выдвинут Алексей Чекунков - гендиректор Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. Он один из ведущих экспертов России в инвестиционной сфере, руководил рядом крупных инвесткомпаний. Также работал на руководящей должности в Российском фонде прямых инвестиций.

- Все они имеют большой опыт эффективного решения задач в различных отраслях, - отозвался о коллегах Михаил Мишустин. - Хорошо зарекомендовали себя на предыдущих местах работы. Рассчитываю, что после рассмотрения депутаты поддержат эти кандидатуры.

Михаил Мишустин пояснил, что внес кандидатуру в Госдуму в соответствии с новым Федеральным конституционным законом, который на прошлой неделе подписал президент. Устанавливается новый порядок формирования. Теперь Госдума будет утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и министров (за исключением силовиков и главы МИДа). Так что депутатам предстояло впервые исполнить свою новую конституционную функцию - обсудить кандидатуры в члены кабмина и принять по ним решения.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС
Видеотрансляция: Госдума обсуждает кандидатуры новых министров

Госдума взяла кандидатуры в работу сразу. В тот же день в палате состоялись заседания профильных комитетов, в которых приняли участие кандидаты на должности. Они подробно ответили на все вопросы. И комитеты вынесли положительные вердикты. Дискуссия продолжилась на заседаниях политических фракций. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин отметил, что у каждого депутата была возможность задать вопросы претендентам в члены кабмина.

На пленарном заседании во вторник Госдума большинством голосов утвердила новых членов правительства. После этого Владимир Путин подписал указы о назначениях.

Очередное заседание кабмина пройдет уже в обновленном составе. Вячеслав Володин подчеркнул профессионализм новых назначенцев. "Все прошли региональную школу, возглавляли крупные компании, корпорации и в жизни много трудились, создавая конкретный продукт, прежде чем быть утвержденными на эти высокие должности. Это их всех отличает. У них есть опыт конкретной работы", - оценил он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Аппарат Правительства Формирование нового правительства России

Главное сегодня

"Деловой завтрак" с вице-премьером Викторией Абрамченко. Главное
Интервью председателя СК РФ Александра Бастрыкина "РГ". Главное
Интервью с вице-премьером - полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым. Главное
Путин поручил Шойгу помочь семьям погибших летчиков
Москва усилила ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19
ВС разъяснил, в каких случаях и в какие сроки можно оспаривать увольнение
Какими средствами оснащают воинские части