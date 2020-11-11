В Роспотребнадзоре обнаружили коронавирус в смывах с поверхностей

Несколько положительных проб на коронавирусную инфекцию обнаружены в образцах смывов с поверхностей в медучреждениях, транспорте и магазинах. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

"Проведено более 273 тысяч исследований смывов с объектов окружающей среды на наличие в них коронавирусной инфекции. Из них выявлено 413 положительных исследований образцов смывов с поверхностей объектов окружающей среды в медорганизациях, на торговых и транспортных объектах, что составляет 0,15% от общего числа исследованных проб", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

При этом, по данным Роспотребнадзора, в продуктах питания коронавирусной инфекции не обнаружено. Мониторинг по обследованию объектов окружающей среды на наличие вируса SARS-CoV-2 продолжается.