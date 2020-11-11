В России начали создавать двигатель для многоразовой ракеты "Крыло-СВ"

"Роскосмос" начал создавать двигатель для многоразовой ракеты легкого класса "Крыло-СВ". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Конструкторское бюро химического машиностроения имени Исаева. Отмечается, что в соответствии с техническим заданием начала работу лаборатория Фонда перспективных исследований. Двигатель может получить название "Вихрь".

Работы по созданию самой ракеты начались несколько лет назад, а полгода назад стартовала разработка летного демонстратора. Его первый полноценный пуск запланирован на 2022-2023 годы. Размер ракеты: длина - шесть метров, диаметр - 0,8 метра.

Пуски планируется проводить с полигона Капустин Яр в сторону Каспийского моря. Предполагается, что первая (многоразовая) ступень будет возвращаться на космодром с помощью двигателя. Также будут задействованы специальные крылья.