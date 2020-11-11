В России планируют увеличить прожиточный минимум и минимальную зарплату

Сегодня Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект, вносящий изменения в расчет прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.

О том, что действующий сейчас порядок устарел, эксперты говорят уже не один год. Рассчитывать прожиточный минимум на основе потребительской корзины, в стоимость которой входит овощной набор, крупы с макаронами да пара носков, в корне неправильно, отмечают специалисты рынка труда.

Минтруд разработал другой механизм. Прожиточный минимум теперь будет определяться не по потребительской корзине, а по медианному доходу. Это величина, относительно которой у половины населения доходы выше, а у другой половины - ниже. Как считают в Минтруде, прожиточный минимум будет зависеть от уровня доходов большинства населения и повышаться по мере их роста. Также меняется расчет минимального размера оплаты труда (МРОТ), - теперь его будут считать от медианной зарплаты населения. При этом он должен быть не ниже прожиточного минимума, который хотят пересматривать не раз в квартал, как сегодня, а раз в год. Ведь когда прожиточный минимум пересматривают часто, он может уменьшаться ,так как падают цены на товары, к которому он пока привязан.

В 2021 году прожиточный минимум должен равняться 11 653 рублям, а МРОТ - 12 792 рублям. Это выше, чем сейчас.

"Новая методика более прогрессивная, она исключает манипуляции со стоимостью потребительской корзины за счет включения в нее дешевых товаров или услуг, которые могут и не употребляться", - считает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Однако у российских профсоюзов были и другие претензии. Например, сейчас медианная зарплата устанавливается раз в два года. Соответственно нужно либо менять методику , либо получится повышать МРОТ раз в два года.