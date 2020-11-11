В России установлен годовой рекорд по выдаче ипотеки

В России досрочный рекорд по выдаче ипотеки удалось установить за 10 месяцев. Общий объем выданных населению на покупку жилья кредитов с начала 2020 года составил 3,25 трлн рублей. Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году - 3,01 трлн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на предварительные оценки "Дом.РФ" и Frank RG.

Как отмечается, популярность ипотеки растет из-за снижения ставок и льготной программы на новостройки, при этом эксперты указывают на побочный эффект в виде роста цен на жилье.

"Выдача жилищных кредитов в октябре текущего года - 550 млрд рублей - вновь обновила рекорд за месяц. До этого банки обновляли исторические максимумы в июле (362 млрд рублей), августе (393 млрд рублей) и сентябре (504 млрд рублей). За это время средневзвешенная ставка по кредитам, выданным за месяц, находилась примерно на одном уровне - около 7,3%", - говорится в материале.

По данным аналитиков, общий объем выданной с начала 2020 года в России ипотеки к концу октября достиг 3,25 трлн рублей. Для сравнения, за весь 2018 год было выдано 3,01 трлн рублей, в 2019 году - 2,85 трлн рублей.

По прогнозам "Дом.РФ", отмечается в материале, в целом за 2020 год может быть выдано более 1,5 млн кредитов на сумму около 3,7 трлн рублей.

Как сообщалось ранее, средняя стоимость ипотеки снизилась в мае, когда в России стартовала льготная программа ипотечных кредитов под 6,5% на квартиры в новостройках. Благодаря льготной программе средняя ставка по кредитам на новостройки в последние четыре месяца составляет около 5,9%, но на вторичном рынке ставки выше - около 8,1%. Отмечается, что, несмотря на разницу в ценах, доля выдачи кредитов на покупку вторичного жилья, по данным "Дом.РФ", держится на уровне 70%. "В количественном выражении на вторичном рынке в октябре было выдано 155 тысяч кредитов против 143 тысяч в сентябре", - говорится в сообщении.

Средняя ипотечная ставка отражала и динамику ключевой ставки Центрального банка РФ, который с начала года снизил ее на 1,75 процентных пункта - с 6 до 4,25%.