В США оценили состояние коралловых рифов у побережья Флориды

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США и Мэрилэндский университет провели первую оценку состояния коралловых рифов на всех территориях под юрисдикцией США - от острова Гуам в западной части Тихого океана до Флориды.

По словам ученых, исследование показало "ужасные перспективы коралловых экосистем из-за потепления воды в океанах, болезней, загрязнения и рыболовства", сообщает Reuters.

В наиболее плачевном состоянии находятся рифы около побережья штата Флорида в Атлантическом океане, там осталось, вероятно, порядка двух процентов от тех кораллов, что жили в этом районе раньше.

При этом туризм в районе кораллов, а также аквакультура и коммерческое рыболовство (кораллы привлекают множество рыб) приносит, по оценкам специалистов из NOAA, Америке около 3,4 миллиарда долларов в год.