В США освободили под залог россиянку Богдану Осипову

Гражданка РФ и США Богдана Осипова, ожидающая повторного приговора по обвинению в похищении собственного ребенка, вышла из-под стражи под залог 25 тысяч долларов. Об освобождении 40-летней женщины сообщается на страничке российского посольства в Facebook.

"Рады приветствовать Богдану Осипову вне стен тюрьмы "Данбери", штат Коннектикут", - написали дипломаты. Теперь она обязана явиться на судебное онлайн-заседание 8 января.

История Осиповой тянется с 2014 года, когда она уехала из США без согласия теперь уже бывшего супруга, американца Брайана Моби, будучи беременной их вторым общим ребенком (всего у нее трое детей, все они живут сейчас в России). В 2017-м Богдана вернулась в Соединенные Штаты по делам и сразу была арестована. Спустя два года суд приговорил ее к семи годам тюрьмы по серьезным уголовным статьям - 'Международное похищение ребенка одним из родителей' и "Вымогательство международного масштаба". Однако этим летом апелляционный суд потребовал смягчить приговор до трехлетнего заключения. Его срок уже истек 27 сентября. Формально он будет оглашен после Нового года.