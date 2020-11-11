В Турции обнаружены тайные гробницы римских правителей

Турецкие археологи при проведении раскопок на кургане Амида в провинции Диярбакыр, на юго-востоке страны, обнаружили каменную гробницу римской эпохи, возраст которой оценивается примерно в 1700 лет.

Как сообщает Hurriyet Daily News, исследовательские работы проводятся в месте, которое было домом для многих цивилизаций, включая хурритов царства Митанни, подданных царства Урарту, персов, римлян, сельджуков, артукидов и многих других.

В ходе текущего полевого сезона в историческом районе Сур, который называют "сердцем Диярбакыра", были обнаружены погребальные камеры римской эпохи. По словам руководителя раскопок профессора Ирфана Йылдыза, ранее здесь были раскопаны остатки дворца Артуклу, а также водные каналы и система отопления, возраст которых, как считается, составляет около 1800 лет.

"В ходе работ в этом году мы поняли, что дворец Артуклу был построен на территории римского дворца, - говорит профессор Йылдыз. - В период Артукидов некоторые из римских дворцов использовались в прежнем виде, а некоторые были перестроены. В одном из этих мест и была обнаружена погребальная камера, которая находилась на глубине около полутора метров ниже уровня дворца Артукидов и одного метра ниже уровня римского дворца".

По его словам, в гробнице был найден каменный гроб, который относится к римскому периоду. По предварительным оценкам, его возраст составляет порядка 1700 лет. Исследователи считают, что в таких погребальных камерах хоронили, вероятно, римских правителей, несших здесь службу в качестве представителей Римской империи. Примечательно, что похоронены они были под дворцом.

"Мы можем сказать, что в языческий период Рима, то есть в III веке нашей эры, который мы называем позднеримским периодом, эти погребальные камеры были построены под дворцом, и местные правители были похоронены в этих погребальных камерах, - продолжает Йылдыз. - На настоящий момент в одной погребальной камере раскопаны три захоронения, в которых находились кости и черепа. В другой камере было найдено пять могил".

Ученый выразил уверенность, что археологи нашли далеко не все захоронения под римским дворцом. Ожидается, что новые гробницы будут найдены в ходе будущих раскопок. Йылдыз также заявил, что большая часть останков будет сохранена на месте, поскольку планируется сохранить сами каменные гробницы. Но ученые уже взяли образцы костей для лабораторного изучения, они отправлены на анализ антропологам.