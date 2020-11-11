В ВОЗ зафиксировали рекордный рост числа заболевших COVID-19 за неделю

Число заболевших коронавирусом в мире за минувшую неделю выросло более чем на 3,6 миллиона человек. Это самый высокий показатель с начала пандемии, сообщили представители Всемирной организации здравоохранения.

"В сравнении с предыдущей неделей, общее число случаев COVID-19 выросло на восемь процентов. По состоянию на восьмое ноября в мире было зарегистрировано около 49,7 миллиона заразившихся и более 1,2 миллиона летальных исходов", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Больше всего данных о заболеваемости приходит из Европы - 54% всех зарегистрированных случаев. В Европейском регионе со второго по восьмое ноября заразились около двух миллионов (1,99 млн) человек, а общее количество инфицированных превысило 13 миллионов. Предыдущий рекорд недельной заболеваемости был зарегистрирован в период с 26 октября по 1 ноября. Тогда прирост составил свыше трех миллионов случаев заражений (3,3 млн).