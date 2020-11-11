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11.11.2020 12:36
Рубрика: Экономика

Вакцина "Спутник V" показала 92% эффективность

Текст: Светлана Ментюкова
Первый промежуточный анализ данных вакцины "Спутник V" против COVID-19 в ходе третьей фазы клинических испытаний в Российской Федерации продемонстрировал 92-процентную эффективность. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), в официальном аккаунте вакцины в "Твиттере".
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи

"В ходе исследований была проведена оценка эффективности среди более 16 тысяч добровольцев, через 21 день после получения первой дозы вакцины или плацебо. В статистический анализ было включено 20 подтвержденных случаев заболевания. По распределению 20 подтвержденных случаев (выявленных в группе плацебо и в группе, получавшей вакцину) было определено, что эффективность "Спутник V" составила 92%", - говорится в сообщении.

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Там также отмечается, что более 100 тысяч человек получили одобренные и зарегистрированные препараты на основе аденовирусных векторов человека.

В сообщениях РФПИ указано, что промежуточные данные исследования будут опубликованы командой Центра им. Гамалеи в одном из ведущих международных рецензируемых медицинских журналов. "После завершения третьей фазы клинических испытаний Центр им. Гамалеи предоставит доступ к полному отчету о клинических испытаниях", - говорится в официальном аккаунте "Спутник V" в "Твиттере".

В Фонде напомнили, что в настоящее время клинические испытания "Спутник V" в третьей фазе одобрены и проходят в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и других странах, а также вторая и третья фазы - в Индии.

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