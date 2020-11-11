В этом году Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН), один из лидеров отечественной экономической науки, отмечает целый ряд знаменательных юбилеев.

Во-первых, ровно 35 лет назад, в 1985 году, в СССР было принято решение о создании исследовательского института, основной задачей которого стала разработка долгосрочных прогнозов социально-экономического и научно-технологического развития нашей страны. Новое научное учреждение получило название "Институт экономики и прогнозирования научно-технического прогресса Академии наук СССР".

На работу в новый институт перешли многие тогдашние корифеи отечественной экономической науки - Ю.В. Яременко, С.С. Шаталин, В.В. Ивантер, Э.Б. Ершов, А.С. Некрасов, Ф.Н. Клоцвог и др. С первых дней своего существования институт активно включился в подготовку Комплексной программы научно-технического прогресса (КП НТП). Этот официальный предплановый документ, по сути, представлял собой сценарный прогноз развития советской экономики на 20-летнюю перспективу.

Созданные в Институте научные заделы позволили ему в начале 1990-х годов, когда он был переименован в Институт народнохозяйственного прогнозирования, успешно адаптировать свои разработки к прогнозированию процессов, происходящих в рыночной экономике, а в последующем существенно обогатить как методологию и модельный инструментарий, так и содержание этих разработок. И сегодня ИНП РАН сохраняет репутацию ведущего центра фундаментальных и прикладных прогнозных разработок для российской экономики.

Во-вторых, в 2020 году исполнилось 85 лет со дня рождения академика Ю.В. Яременко, второго директора ИНП РАН, "отца-основателя" и лидера российской научной школы макроструктурного социально-экономического прогнозирования, создателя теории многоуровневой экономики и разнокачественных ресурсов.

В 1985 году был создан институт, основной задачей которого стала разработка долгосрочных прогнозов социально-экономического развития страны

В-третьих, в ноябре 2020 года такой же 85-летний юбилей будет у академика В.В. Ивантера. Будучи многолетним другом и соратником Ю.В. Яременко, Виктор Викторович не только продолжил начатое им дело, но и внес качественно новый вклад в развитие экономической науки и в сферу прикладных прогнозно-аналитических разработок, укрепив позиции института, директором которого он был на протяжении более 20 лет.

Сообществу экономистов (как в сфере науки, так и сфере государственного управления и в деловых кругах) и широкой общественности академик В.В. Ивантер известен как крупнейший авторитет в области макроэкономического и макрофинансового анализа и прогнозирования, один из лучших специалистов страны по вопросам денежно-финансовой политики и развития банковской системы.

Отмечая большие заслуги ИНП РАН и его выдающихся "отцов-основателей", хочется пожелать нынешнему коллективу Института здоровья, счастья, удачи и еще многих лет успешной работы на благо российской науки!

Александр Широв, член правления ВЭО России, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН