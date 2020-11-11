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11.11.2020 12:31
Рубрика: В мире

Венгрия и Польша пригрозили заблокировать бюджет Евросоюза

Текст: Александр Саможнев

Венгрия и Польша могут заблокировать важные решения ЕС по долгосрочному бюджету, если будет введена новая процедура наказания за определенные нарушения верховенства права в рамках Сообщества. Переговорщики предложили компромисс на прошлой неделе, но Будапешт и Варшава его отвергли.

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Впервые в истории Европейского союза средства могут быть урезаны в крупных размерах за нарушение верховенства права. Это произошло бы, например, в случае, если бы суды в государстве-получателе, ответственные за возможный аудит распределения средств, не могли действовать полностью самостоятельно, отмечает газета Kronen Zeitung.

Теперь с нетерпением ждут, дадут ли все государства ЕС необходимое согласие на так называемое решение по собственным ресурсам. Оно будет формально регулировать, откуда поступят деньги. Решение и ратификация необходимы для того, чтобы бюджет и согласованная программа борьбы с пандемией действительно могли финансироваться. При этом из бюджета на 2021-2027 год Венгрия должна получить 6,3 миллиарда евро, а Польша - 23,1 миллиарда.

Каким образом можно было бы урегулировать конфликт, остается открытым. Комиссия Евросоюза, отвечающая за соблюдение законодательства, уже давно критикует чрезмерное влияние на суды политики в Венгрии и Польше, Однако, критика в этом отношении категорически отвергается правительствами обеих стран.

Между тем Еврокомиссия и Евросовет согласовали выделение 750 миллиардов евро на оказание помощи странам, наиболее пострадавшим от коронавируса, а также 1,1 триллиона евро на финансирование долгосрочных программ на период с 2021 по 2027 год.

Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
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Это стало возможным благодаря компромиссу между Европарламентом и странами-членами. Среди прочего предусматривается предоставление дополнительно 16 миллиардов евро на исследования, здравоохранение, молодежь и образование.

Председательствующая в ЕС Германия рассчитывает на то, что около 12,5 млрд евро из этой суммы будут "свежими деньгами". Большая часть поступит из доходов от штрафов ЕС за конкуренцию, которые до сих пор возвращались в страны-участницы.

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