Вице-премьер Марат Хуснуллин представил нового главу Минстроя

Вице-премьер Марат Хуснуллин представил коллективу Минстроя нового главу ведомства Ирека Файзуллина. Ранее, с января нынешнего года, Файзуллин занимал должность первого заместителя министра строительства и ЖКХ.

Знания и практический опыт Файзуллина помогут ведомству достигнуть высоких результатов в работе и выполнить все задачи, поставленные перед отраслью президентом РФ Владимиром Путиным, подчеркнул Хуснуллин. "Сейчас стройкомплекс переживает как никогда благоприятное время для решения всех ключевых вопросов. Полное понимание и поддержка президента и премьер-министра, а также обилие квалифицированных кадров формирует прекрасную основу для всестороннего развития строительства как одного из ведущих секторов экономики страны. У нас есть уникальная возможность сделать строительную отрасль России одной из самых передовых в мире", - сказал вице-премьер.

Хуснуллин отметил, что перед отраслью стоит задача сокращения инвестиционно-строительного цикла минимум на год, а также продолжения активной деятельности по вводу жилья, что обозначено в национальном плане. Программа "Жилье" в ближайшие годы станет главным драйвером развития экономики страны, внимание должно быть направлено на обеспечение роста, ускорения и снятия ограничений на пути федерального проекта, подчеркнул вице-премьер.

Ключевыми задачами министерства Хуснуллин назвал цифровизацию процессов строительной отрасли с целью повышения производительности труда, кардинальное изменение подходов к проектированию, экспертизе и контролю отраслевой деятельности. Продолжится предметная работа по решению вопроса обманутых дольщиков, параллельно будет настроен процесс предотвращения новых случаев появления долгостроев. Кроме того, министерству необходимо выстроить системную работу с губернаторами, обеспечить стимулирование бюджетного и внебюджетного финансирования. Сотрудничество с отраслью должно быть интересно инвесторам, одним из главных рычагов подобного влияния может стать развитие ипотеки, рассказал Хуснуллин. Будет пересмотрена стратегия министерства по реализации национальных целей.

Перед Минстроем в ближайшие десять лет стоит важнейшая задача - повысить качество жизни 5 миллионов семей, сказал, в свою очередь, Ирек Файзуллин. "Это возможно только благодаря комплексному подходу - строительству нового качественного жилья, расселению аварийных домов, созданию комфортных городских пространств, снятию административных барьеров, проведению капитальных ремонтов", - отметил он.