Вице-премьер Марат Хуснуллин представил нового главу Минстроя

Зайти в гости
Перейти на RG.RU Владимир Снегирёв, собкор "РГ" в Праге

Новости

Экс-главе района Ленобласти вменили пропажу второго бюджета Выборга 19:32
Беларусь увеличила почти на четверть экспорт в Камчатский край 19:22
Дмитрий Кобылкин стал врио замсекретаря Генсовета "Единой России" 19:06
Собянин назвал число москвичей с иммунитетом к COVID-19 18:56
Стало известно, за что лишили статуса адвоката Александра Добровинского 18:39
Четыре человека ранены при взрыве на немусульманском кладбище в Джидде 18:39
РАН: Здоровый образ жизни ведут лишь 12 процентов россиян 18:36
Губернатор Петербурга поздравил "РГ" с 30-летием 18:34
Трутнев представил нового главу Минвостокразвития Алексея Чекункова 18:19
Сталлоне выставил свою коллекцию часов на аукцион 17:59
В Испании появятся летающие такси 17:56
Эндрю Скотт и Рут Уилсон сыграют в экранизации пьесы "Осло" 17:50
Выдавать бесплатные лекарства от коронавируса будут поликлиники 17:47
Мурашко: Сложность протекания коронавируса зависит от возраста пациента 17:37
В США оценили состояние коралловых рифов у побережья Флориды 17:35
"Спартак" опроверг информацию о коронавирусе у футболиста Айртона 17:34
Форт времен легендарного библейского царя Давида найден в Израиле 17:34
На дне Черного моря найден неизвестный город старше пирамиды Хеопса 17:26
Защитнику "Спартака" Айртону диагностировали коронавирус 17:03
В Турции обнаружены тайные гробницы римских правителей 16:41
Глава владимирского медцентра арестован за хищение 80 млн рублей 16:39
Египтологи раскрыли тайну редких портретных мумий 16:38
Виновником смертельной аварии на севере столицы стал водитель такси 16:28
Президенты России и Абхазии встретятся в Сочи 16:06
Эксперты не исключают, что РФ будет закупать импортную вакцину от COVID-19 16:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
11.11.2020 18:16
Рубрика: Экономика

Вице-премьер Марат Хуснуллин представил нового главу Минстроя

Текст: Марина Трубилина
Вице-премьер Марат Хуснуллин представил коллективу Минстроя нового главу ведомства Ирека Файзуллина. Ранее, с января нынешнего года, Файзуллин занимал должность первого заместителя министра строительства и ЖКХ.
Минстрой разработал единый порядок предоставления госуслуг при ИЖС

Знания и практический опыт Файзуллина помогут ведомству достигнуть высоких результатов в работе и выполнить все задачи, поставленные перед отраслью президентом РФ Владимиром Путиным, подчеркнул Хуснуллин. "Сейчас стройкомплекс переживает как никогда благоприятное время для решения всех ключевых вопросов. Полное понимание и поддержка президента и премьер-министра, а также обилие квалифицированных кадров формирует прекрасную основу для всестороннего развития строительства как одного из ведущих секторов экономики страны. У нас есть уникальная возможность сделать строительную отрасль России одной из самых передовых в мире", - сказал вице-премьер.

Хуснуллин отметил, что перед отраслью стоит задача сокращения инвестиционно-строительного цикла минимум на год, а также продолжения активной деятельности по вводу жилья, что обозначено в национальном плане. Программа "Жилье" в ближайшие годы станет главным драйвером развития экономики страны, внимание должно быть направлено на обеспечение роста, ускорения и снятия ограничений на пути федерального проекта, подчеркнул вице-премьер.

Минстрой: Создаются цифровые двойники двух сотен российских городов

Ключевыми задачами министерства Хуснуллин назвал цифровизацию процессов строительной отрасли с целью повышения производительности труда, кардинальное изменение подходов к проектированию, экспертизе и контролю отраслевой деятельности. Продолжится предметная работа по решению вопроса обманутых дольщиков, параллельно будет настроен процесс предотвращения новых случаев появления долгостроев. Кроме того, министерству необходимо выстроить системную работу с губернаторами, обеспечить стимулирование бюджетного и внебюджетного финансирования. Сотрудничество с отраслью должно быть интересно инвесторам, одним из главных рычагов подобного влияния может стать развитие ипотеки, рассказал Хуснуллин. Будет пересмотрена стратегия министерства по реализации национальных целей.

Перед Минстроем в ближайшие десять лет стоит важнейшая задача - повысить качество жизни 5 миллионов семей, сказал, в свою очередь, Ирек Файзуллин. "Это возможно только благодаря комплексному подходу - строительству нового качественного жилья, расселению аварийных домов, созданию комфортных городских пространств, снятию административных барьеров, проведению капитальных ремонтов", - отметил он.

Экономика Недвижимость Правительство Вице-премьеры Правительство Минстрой

Главное сегодня

В Кремле рассказали о функции миротворцев в Карабахе
Госдума одобрила проект о повышении возраста молодежи до 35 лет
Собянин: Следующие решения по COVID-19 могут быть приняты через 2-3 недели
СК считает техническую неисправность причиной авиакатастрофы с Колотовым
Поддержан проект об ограничении внесудебного изъятия детей
Документы на землю и жилье можно будет заказать на дом
Сможет ли курс рубля вырасти после волны снижения