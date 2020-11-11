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11.11.2020 04:40
Рубрика: Власть

Пойдут через снега

Владимир Путин объявил о разработках уникальных ледоколов
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Неделя № 254(8308)
Владимир Путин заявил о разработке в России серий ледоколов, аналогов которым нет в мире. Президент отметил уникальный ледовый флот нашей страны и поучаствовал в церемонии поднятия флага на новом линейном дизельном ледоколе "Виктор Черномырдин".
Владимир Путин осмотрел помещения нового неатомного ледокола, предназначенного для проводки судов в Финском заливе. Фото: РИА Новости www.ria.ru Владимир Путин осмотрел помещения нового неатомного ледокола, предназначенного для проводки судов в Финском заливе. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Владимир Путин осмотрел помещения нового неатомного ледокола, предназначенного для проводки судов в Финском заливе. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Этот самый большой и мощный неатомный ледокол предназначен для проводки судов в Финском заливе, может работать в Арктике и Антарктике, обеспечивать мореплавание по Северному морскому пути. "Пандемия пандемией, а жизнь продолжается, и мы двигаемся вперед ... не откладывая на потом наших планов", - заявил Владимир Путин.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Ледокол "Арктика" вошел в состав атомного флота РФ

Ледокол назван именем Виктора Черномырдина, ушедшего из жизни 10 лет назад. Он был политиком исторического масштаба, бесконечно преданным Родине, настоящим тружеником и стремился во всем служить стране и народу, сказал президент. "Брал на себя ответственность и делал дело, стремился во всем служить нашей стране и нашему народу", - отметил он. "Вообще, он был работоголик, - продолжил Путин. - Я лично наблюдал за этим, смотрел за тем, как он работает, и многому у него учился. Это был человек, бесконечно преданный Родине, и символично, что ледокол, носящий его имя, был построен отечественными корабелами на российских верфях".

"Такие технологичные морские суда, способные работать при низких температурах, проходить через сплошные льды, имеют особую значимость для России, великой арктической державы, для реализации наших стратегических планов по развитию и освоению просторов Севера, перспективных транспортных и логистических маршрутов", - подчеркнул Владимир Путин.

У России уникальный ледовый флот, наша страна занимает лидирующие позиции в освоении и изучении Арктики. Это первенство необходимо постоянно подтверждать, каждый день, укреплять и обновлять флот, внедрять передовые технологии, считает Путин.

Россия обладает уникальным ледовым флотом, это первенство необходимо постоянно подтверждать

"Уже сейчас идет работа над несколькими сериями дизельных и атомных ледоколов, аналогов которым нет в мире. За ними будущее", - объявил он, выразив уверенность, что отечественные талантливые кораблестроители готовы к поиску и внедрению новых технических решений и, безусловно, справятся со всеми стоящими перед ними и перед страной задачами.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Там же, на борту ледокола, Путин побеседовал с главой совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Георгием Полтавченко. Речь зашла о санкциях - они усложняют получение комплектующих, и приходится искать решения внутри страны.

Фото: Минобороны РФ
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Владимир Путин назвал три основные проблемы - цена, сроки и качество - и спросил про отношения с основными заказчиками. Оказалось, ледоколы строятся тяжело. "Постоянно стараемся найти золотую середину", - сообщил собеседник, где-то приходится работать в убыток. В целом загруженность предприятий очень высокая, много заказов - и гражданских, и для ВМФ.

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