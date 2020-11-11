Власти Москвы призвали школьников и студентов не ездить в транспорте

Школьников и студентов московских образовательных учреждений, которые перешли на дистанционное образование, не будут наказывать за появление в общественных местах. Однако власти все равно рекомендуют им воздержаться от необязательных поездок, говорится в сообщении столичного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

"Штрафы не предусмотрены, - отмечают представители штаба. - Школьникам и студентам, переведенным на дистанционное образование, рекомендовано воздержаться от необязательных поездок. Это необходимо для сокращения распространения заболевания".

С 13 ноября в Москве старшеклассникам и студентам рекомендован домашний режим. Карты для проезда будут заблокированы.