Восстановление 11 видов животных стало целью нацпроекта "Экология"

Зубр, выращенный на берегах Оки, хорошо приживается во многих национальных парках и заповедниках России. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Цели федерального проекта "Экология" к 2024 году

1. Увеличить количество особо охраняемых природных территорий федерального значения до 235;

2. Увеличить площадь особо охраняемых природных территорий на 5 млн га;

3. Увеличить число посетителей особо охраняемых природных территорий до 7,9 млн человек в год;

4. Индекс численности ряда редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, доля единиц 1.

Кого спасут первыми

Увеличить популяции 11 видов животных, больше других нуждающихся в заботе человека, - одна из главных целей федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма". Попутно экологи, вовлеченные в реализацию нацпроекта, позаботятся и о других животных, растениях и грибах. Для этого власти расширяют территории заповедников, открывают новые национальные парки и создают условия, чтобы туристы могли наблюдать зверей в естественной среде.

В зоне особого внимания оказались амурский тигр, переднеазиатский леопард, дальневосточный леопард, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, аргали, дзерен, белый медведь и стерх. Задача не только поддержать их популяцию, но и вернуть в дикую среду обитателей питомников.

Лошади Пржевальского

В начале ноября впервые в мире в дикую степь был выпущен жеребенок лошади Пржевальского, выкормленный человеком с пятинедельного возраста и подготовленный к жизни в природе в условиях питомника.

43 новых вида пополнили Красную книгу России в апреле этого года, в том числе 29 видов птиц и 14 видов млекопитающих

Этот жеребенок отстал от табуна в августе 2019 года в возрасте пяти недель, сообщает минприроды. Специалисты это заметили и попытались сразу же вернуть малыша в семью, однако мама-лошадь "потеряшку" не признала. После этого за дело взялись работники Центра реинтродукции лошади Пржевальского ФГБУ "Заповедники Оренбуржья". Жеребенка, который получил кличку Бася, вручную выкормили и подселили к табуну, проходившему акклиматизацию перед выпуском в дикую природу. А затем всех вместе отправили на волю. Теперь на территории заповедника обитают четыре гаремные группы и одна группа жеребцов-холостяков. Всего в России живут 53 особи лошади Пржевальского. Ближайшая цель зоологов - увеличить это число до 150 особей.

Леопарды

На момент начала реализации федерального проекта в нашей стране обитали, по данным WWF России, 86 взрослых особей дальневосточного леопарда и всего 5 особей переднеазиатского. Увеличением популяции последнего занялись в Центре восстановления леопарда на Кавказе, входящем в Сочинский национальный парк. В этом году уже третье поколение "выпускников" центра было отпущено в дикую природу. На этот раз осваивать просторы Кавказа отправили четверых леопардов. Из четверых ранее выпущенных экологами леопардов в живых осталась только половина: самка Виктория получила травму на охоте и погибла, а самец Килли пострадал от браконьеров.

Популяцией дальневосточных леопардов занимаются в Центре разведения и реинтродукции, входящем в Лазовский заповедник в Приморье.

Зубры

Восстановлением популяции этих красавцев, как и бизонов, занимаются Приокско-Террасный и Окский заповедники в Московской и Рязанской областях. Здесь накоплен хороший опыт расселения зубров в дикой природе самых разных регионов России. В плане интродукции на ближайшие три года есть Усть-Кубенское охотхозяйство в Вологодской области, Турмонский заказник в Северной Осетии и национальный парк "Смоленское Поозерье".