Восстановление 11 видов животных стало целью нацпроекта "Экология"

Цели федерального проекта "Экология" к 2024 году
1. Увеличить количество особо охраняемых природных территорий федерального значения до 235;
2. Увеличить площадь особо охраняемых природных территорий на 5 млн га;
3. Увеличить число посетителей особо охраняемых природных территорий до 7,9 млн человек в год;
4. Индекс численности ряда редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, доля единиц 1.
Кого спасут первыми
Увеличить популяции 11 видов животных, больше других нуждающихся в заботе человека, - одна из главных целей федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма". Попутно экологи, вовлеченные в реализацию нацпроекта, позаботятся и о других животных, растениях и грибах. Для этого власти расширяют территории заповедников, открывают новые национальные парки и создают условия, чтобы туристы могли наблюдать зверей в естественной среде.
В зоне особого внимания оказались амурский тигр, переднеазиатский леопард, дальневосточный леопард, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, аргали, дзерен, белый медведь и стерх. Задача не только поддержать их популяцию, но и вернуть в дикую среду обитателей питомников.
Лошади Пржевальского
В начале ноября впервые в мире в дикую степь был выпущен жеребенок лошади Пржевальского, выкормленный человеком с пятинедельного возраста и подготовленный к жизни в природе в условиях питомника.
Этот жеребенок отстал от табуна в августе 2019 года в возрасте пяти недель, сообщает минприроды. Специалисты это заметили и попытались сразу же вернуть малыша в семью, однако мама-лошадь "потеряшку" не признала. После этого за дело взялись работники Центра реинтродукции лошади Пржевальского ФГБУ "Заповедники Оренбуржья". Жеребенка, который получил кличку Бася, вручную выкормили и подселили к табуну, проходившему акклиматизацию перед выпуском в дикую природу. А затем всех вместе отправили на волю. Теперь на территории заповедника обитают четыре гаремные группы и одна группа жеребцов-холостяков. Всего в России живут 53 особи лошади Пржевальского. Ближайшая цель зоологов - увеличить это число до 150 особей.
Леопарды
На момент начала реализации федерального проекта в нашей стране обитали, по данным WWF России, 86 взрослых особей дальневосточного леопарда и всего 5 особей переднеазиатского. Увеличением популяции последнего занялись в Центре восстановления леопарда на Кавказе, входящем в Сочинский национальный парк. В этом году уже третье поколение "выпускников" центра было отпущено в дикую природу. На этот раз осваивать просторы Кавказа отправили четверых леопардов. Из четверых ранее выпущенных экологами леопардов в живых осталась только половина: самка Виктория получила травму на охоте и погибла, а самец Килли пострадал от браконьеров.
Популяцией дальневосточных леопардов занимаются в Центре разведения и реинтродукции, входящем в Лазовский заповедник в Приморье.
Зубры
Восстановлением популяции этих красавцев, как и бизонов, занимаются Приокско-Террасный и Окский заповедники в Московской и Рязанской областях. Здесь накоплен хороший опыт расселения зубров в дикой природе самых разных регионов России. В плане интродукции на ближайшие три года есть Усть-Кубенское охотхозяйство в Вологодской области, Турмонский заказник в Северной Осетии и национальный парк "Смоленское Поозерье".
Практика экотуризма
Куда поехать: Байкал
Зачем: Увидеть легендарное озеро. Понаблюдать за нерпами, отведать осетра и омуля. Прокатиться на снегоходах или собачьих упряжках, на судне на воздушной подушке по льду озера. Посетить Байкальский музей Сибирского отделения Российской академии наук, принять участие в виртуальном (а при желании - и реальном) погружении на дно Байкала. Подняться на смотровые площадки.
Сколько стоит: Интенсивная четырехдневная экскурсионная программа вместе с проживанием и трехразовым питанием стоит 38 тысяч рублей. Билеты до Иркутска из Москвы на новогодние даты есть за 11,2 тысячи рублей.
Куда поехать: Анюйский национальный парк
Зачем: На территории этого нацпарка обитают два десятка амурских тигров. Туристы проедут на снегоходах по тигриным тропам. Вместе с сотрудниками нацпарка установят фотоловушки. Через несколько дней их можно будет снять и посмотреть фотографии диких тигров в естественной среде. Дополнения: подледная рыбалка на ленка и хариуса.
Сколько стоит: Неделя в амурской тайге обойдется в 85 тысяч рублей. В эту стоимость входит проживание, трехразовое питание, поездки на снегоходах, пользование баней. Авиабилеты из Москвы в Хабаровск и обратно в новогодние даты сейчас стоят от 21 тысячи рублей.
Куда поехать: Башкирский заповедник и заповедник Шульган-Таш
Зачем: Знакомство с природой Южного Урала. Значительная часть переездов предполагается на санях, запряженных лошадьми, или верхом. В программе посещение двух заповедников, возможна встреча с их обитателями. Здесь есть больше сотни видов животных, занесенных в Красную книгу.
Сколько стоит: пятидневная программа на Новый год стоит 33,3 тысячи рублей, в другие даты на 4 тысячи рублей дешевле. В эту цену входят проживание, питание, все экскурсии и праздничный вечер под елкой. Минимальная цена авиабилета Москва - Уфа (и обратно) на эти даты составляет 5,7 тысячи рублей.
Правила прогулки в национальном парке
"Нацпарк для того и создавался, чтобы пускать к себе туристов, - объяснила заместитель начальника отдела экологического просвещения, туризма и рекреации Сочинского национального парка Марина Дитмарова. - Но на любой особо охраняемой природной территории должна быть зона с особым режимом, куда туристов все-таки пускать не стоит. Это необходимо для сохранения уникального биологического разнообразия".
То есть территория делится на две части: одна предназначена для экскурсантов, другая - нет. Хотя сами животные не должны замечать особой разницы, в какой именно зоне они находятся.
При этом, признает директор Байкальского заповедника Василий Сутула, самое главное в экологическом туризме - показывать гостям животных. Чтобы двуногие не навредили четырехлапым, нужна хорошая инфраструктура. Тропа с деревянным настилом, продуманная маркировка и многое другое, например, туалеты. Тогда посетители нацпарков, заплатив деньги за входные билеты, станут главными участниками процесса сохранения уникального природного богатства России.