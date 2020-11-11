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11.11.2020 20:06
Рубрика: Власть

Сначала тест, потом армия

Все призывники проходят тестирование на COVID-19
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8309)
Осенний призыв в армию набирает обороты. Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусной инфекцией, молодые люди продолжают пополнять ряды Вооруженных сил РФ. По данным Минобороны России, со сборных пунктов по всей стране отправились служить уже 32,5 тысячи призывников.

В этом году призыв в армию приходится вести в условиях жестких ограничительных мер. Военное ведомство выстраивает мощные барьеры, чтобы не допустить в войсках эпидемии COVID-19. Так, все призывники, которые приходят на сборные пункты, обязательно проходят тестирование на коронавирус. "Лишь после получения отрицательного результата молодой человек направляется на медосмотр, профессиональный психологический отбор, переодевание и комплектование воинской команды", - подчеркивают в военном ведомстве.

Фото: Андрей Катаев/ РИА Новости
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Эти меры уже доказали свою эффективность. Благодаря сплошному тестированию с начала осеннего призыва на призывных и сборных пунктах не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

Особый контроль осуществляется и во время доставки молодого пополнения к месту службы. Для призывников выделяются отдельные вагоны или самолеты военно-транспортной или гражданской авиации. Контакты с гражданскими лицами исключаются.

После прибытия в войсковые части призывники в течение двух недель проходят обязательный карантин.

Всего за три месяца осеннего призыва минобороны планирует пополнить ряды Вооруженных сил на 128 тысяч молодых солдат.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Призыв в армию

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