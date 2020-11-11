Всероссийская олимпиада для школьников пройдет в Москве онлайн

Завтра, 12 ноября у московских школьников начинается муниципальный этап Всероссийской олимпиады. Он пройдет в Москве дистанционно. Решение об этом принял Департамент образования города.

Муниципальный этап продлится с 12 ноября по 15 декабря. По некоторым предметам - технологии, физической культуре предусмотрены два тура (второй тур - практический, он планируется на начало декабря). Но если эпидемиологическая ситуация не позволит очное участие, жюри примет решение, опираясь на теоретический тур. На муниципальный этап приглашаются школьники с 7 по 11 классы.

Если пишем олимпиаду дома, будет легче списать? Во-первых, все работы проверят на совпадения и заимствования. Если что-то покажется подозрительным - всю работу могут аннулировать. Во-вторых, олимпиадные задания - нестандартные, просто так ответы в сети не найти. Подсказки родителей, знакомых педагогов запрещены. Предварительные результаты по каждому предмету будут известны через 4-5 дней.

Недовольны баллами? Можно подать апелляцию. Апелляции тоже будут рассматриваться исключительно дистанционно. Подать жалобу можно в течение двух календарных дней после объявления результатов.

В других регионах - свои правила. В Санкт-Петербурге, например, районный этап Всероссийской олимпиады уже начался и проходит в школах. Расписание муниципального этапа олимпиады в Москве можно посмотреть здесь.