Уникальный кинофестиваль ВГИК продолжает работу

В понедельник, 16 ноября, стартует второй этап 40-го Международного кинофестиваля ВГИК. Он будет включать кино- и театральный конкурс.

За награды фестиваля поборются посланцы 49 киношкол из 40 стран. Так, в конкурсе игрового кино участвует картина "Дорога" студента Белорусской академии искусств Кирилла Халецкого.

Также в конкурсе - лента "Полное взаимопонимание" белоруски Наталии Таран. Наталия родилась в городе Поставы Витебской области, окончила музыкальный колледж по классу вокального пения. В 2016 году поступила во ВГИК на режиссерский факультет в мастерскую Андрея Эшпая и Владимира Фенченко. Фильм "Полное взаимопонимание", снятый на айфон, - о том, как главный герой пытается записать видеообращение для девушки, но ему мешает дворник. Фильм участвовал в фестивалях "Осеньфест" в Москве и Divak в Праге.

Фестиваль студенческих фильмов - событие особого рода. В отличие от фестивалей актуального кино, показывающих ситуацию "здесь и сейчас", он позволяет заглянуть в будущее: каким будет кино завтра, кто станет говорить с нами с больших экранов совсем скоро.

В разные годы выпускниками ВГИКа были Эльдар Рязанов, Андрей Тарковский, Василий Шукшин, другие мэтры кинематографа. ВГИК - единственная в России киношкола, которая может похвастаться собственной киностудией. В мастерских вуза есть все для производства учебных фильмов всех жанров. Обучение ведется по системе мастерских, каждый мастер сам набирает студентов. Университет готовит специалистов для кино и телевидения.

Немалый вклад российская киношкола внесла в развитие киноискусства Беларуси, где кинопроизводство появилось в 1922 году. В 1928 году была основана киностудия "Советская Беларусь", которая из-за отсутствия собственной технической базы до 1939 года работала в Ленинграде. На "Беларусьфильме" снято более 500 художественных фильмов, несколько тысяч документальных и около 100 мультфильмов. В 1996 году киностудия получила новое название - "Национальная киностудия "Беларусьфильм".