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11.11.2020 17:47
Рубрика: Общество

Выдавать бесплатные лекарства от коронавируса будут поликлиники

Текст: Елена Манукиян

Пациентов с COVID-19, которые лечатся дома, бесплатными лекарствами от коронавируса обеспечат поликлиники, к которым они прикреплены. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в среду, 11 ноября.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Мурашко: Сложность протекания коронавируса зависит от возраста пациента

"Регионам рекомендовано, чтобы бесплатные фармсредства были доступны гражданам непосредственно через сами медицинские организации, минуя дополнительные процедуры по выписке рецептов и обращения в аптечные учреждения", - сказал он.

Министр напомнил, что правительство выделило 5 млрд рублей на обеспечение препаратами от COVID-19 граждан, которые получают амбулаторную медпомощь. Из его слов также следует, что средства уже доведены до каждого региона. Содействие в поставках лекарственных препаратов оказывает Министерство промышленности и торговли. До конца года бесплатными лекарствами за счет средств федерального бюджета будут обеспечены не менее 640 500 амбулаторных пациентов без учета Москвы.

Мурашко рассказал, что в весенний и летний период некоторые регионы уже обеспечивали граждан бесплатными лекарствами от коронавируса за счет местных бюджетов. "Мы обращались к губернаторам, чтобы они в рамках своих полномочий выделили средства. Многие регионы с высоким уровнем заболеваемости это сделали. Мера оказалась эффективной. Сегодня мы ее распространили на территорию всей страны", - подытожил министр, подчеркнув, что лечиться от коронавируса амбулаторно могут лишь пациенты с легким течением заболевания.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

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