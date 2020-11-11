Выдавать бесплатные лекарства от коронавируса будут поликлиники

Пациентов с COVID-19, которые лечатся дома, бесплатными лекарствами от коронавируса обеспечат поликлиники, к которым они прикреплены. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в среду, 11 ноября.

"Регионам рекомендовано, чтобы бесплатные фармсредства были доступны гражданам непосредственно через сами медицинские организации, минуя дополнительные процедуры по выписке рецептов и обращения в аптечные учреждения", - сказал он.

Министр напомнил, что правительство выделило 5 млрд рублей на обеспечение препаратами от COVID-19 граждан, которые получают амбулаторную медпомощь. Из его слов также следует, что средства уже доведены до каждого региона. Содействие в поставках лекарственных препаратов оказывает Министерство промышленности и торговли. До конца года бесплатными лекарствами за счет средств федерального бюджета будут обеспечены не менее 640 500 амбулаторных пациентов без учета Москвы.

Мурашко рассказал, что в весенний и летний период некоторые регионы уже обеспечивали граждан бесплатными лекарствами от коронавируса за счет местных бюджетов. "Мы обращались к губернаторам, чтобы они в рамках своих полномочий выделили средства. Многие регионы с высоким уровнем заболеваемости это сделали. Мера оказалась эффективной. Сегодня мы ее распространили на территорию всей страны", - подытожил министр, подчеркнув, что лечиться от коронавируса амбулаторно могут лишь пациенты с легким течением заболевания.