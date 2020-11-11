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10.11.2020 22:20
Рубрика: Экономика

Накрыло второй волной

Вышел новый номер "Вольной экономики"
Текст: Андрей Прокофьев
Российская газета - Столичный выпуск № 253(8307)
В числе основных тем нового номера журнала "Вольная экономика" - Всероссийский экономический диктант, перенастройка нацпроектов, прогноз развития кризиса, презентация доклада Конференции ООН по торговле и развитию на площадке Международного союза экономистов в Москве, 255 лет Вольному экономическому обществу России.
На страницах "ВЭ" эксперты рассуждают о нейроэкономике: что заставляет нас делать покупки. Фото: Пресс-служба ВЭО России На страницах "ВЭ" эксперты рассуждают о нейроэкономике: что заставляет нас делать покупки. Фото: Пресс-служба ВЭО России
На страницах "ВЭ" эксперты рассуждают о нейроэкономике: что заставляет нас делать покупки. Фото: Пресс-служба ВЭО России

Авторитетное жюри определилось с номинантами премий "Экономист года" и "Экономическая книга года", учрежденных Вольным экономическим обществом России. Первая премия служит признанием профессиональных заслуг перед обществом и государством. Вторая присуждается за лучшую книгу по экономике. Кто стал номинантами премий, узнаете из свежего номера "Вольной экономики".

Фото: Пресс-служба Вольного экономического общества России
В летописях ВЭО тщательно описано прошлое "вольных экономистов"

Правительство России выражает осторожный оптимизм по поводу состояния экономики в краткосрочной перспективе. Падение будет, скорее всего, меньше, чем прогнозировалось полгода назад. Глава минэкономразвития Максим Решетников озвучил цифру рецессии в 3,9 процента, в мае говорили о 5 процентах. Что позволяет так считать и является ли этот прогноз консенсусным?

Коронакризис заставляет переформатировать национальные проекты, сейчас этим занимаются правительство и эксперты. В частности, планируется скорректировать цели, которых требуется достичь, показатели эффективности и уточнить ответственных по каждому пункту. Ученые, собравшиеся в Доме экономиста впервые после долгой работы на удаленке, и их коллеги на дистанте высказали свои соображения по поводу того, что и как нужно корректировать, а также сформулировали свои рекомендации.

Медицина будущего едва ли возможна при таком уровне алкоголизации, как в России. Эта проблема, по мнению многих экспертов, в очередной раз обострилась из-за вынужденной самоизоляции и потери доходов. Стоит ли столь свободная по доступу и цене продажа алкоголя потерь человеческого капитала из-за пьянства и связанных с ним болезней?

Вольному экономическому обществу России - первой в стране общественной организации, созданной под патронажем Екатерины II, - в этом году 255 лет. Общество стояло у истоков многих структурных реформ и преобразований страны. Его членами были лучшие умы России. Вспоминаем вехи истории ВЭО.

Одна из тем номера - осторожный оптимизм правительства по поводу состояния экономики РФ

Всероссийский экономический диктант, организованный Вольным экономическим обществом России при участии Международного союза экономистов, Финансового университета при правительстве РФ, других ведущих вузов России, администраций субъектов РФ и институтов РАН, состоялся 7 и 8 октября 2020 года. Его написали рекордные 183 тысячи (в 2019 году - 110 тысяч) человек по всей стране и в шести государствах ближнего зарубежья. Примечательно, что эта образовательная акция охватила все 85 субъектов РФ: не только крупные города, но и совсем небольшие поселения.

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