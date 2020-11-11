Вышел новый том "Бесед об экономике"

Очередной том научно-популярной серии книг "Беседы об экономике" разделен на три части: "До коронакризиса", "Коронакризис" и "После коронакризиса".

Еще в феврале 2020 года в Вольном экономическом обществе России прошел форум Абалкинские чтения, и уже тогда многие его участники видели признаки надвигающегося кризиса. Экономического, конечно, а не связанного с пандемией нового вируса. Анализ и прогнозы, которые были представлены на конференции, не утратили своего значения, так как коронакризис их или отодвинул на будущее, или даже усугубил.

Во время коронакризиса растерянность правительств была настолько высока, что они перестали смотреть на науку сверху вниз и начали активно обращаться к ученым. Во многих странах работа экономистов не сократилась, а даже активизировалась. То же самое произошло и в России: в частности, прошел очень содержательный Московский академический экономический форум. Вольное экономическое общество России и МСЭ также работали в усиленном режиме: был презентован доклад ЮНКТАД - Конференции ООН по торговле и развитию, состоялась серия экспертных сессий представительного Координационного клуба ВЭО России. Одна из этих встреч, посвященная состоянию бизнеса, подробно освещается в "Беседах об экономике".