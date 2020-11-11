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10.11.2020 22:52
Рубрика: Культура

В фокусе - кризис

Вышел новый том "Бесед об экономике"
Текст: Андрей Прокофьев
Российская газета - Спецвыпуск № 253(8307)
Очередной том научно-популярной серии книг "Беседы об экономике" разделен на три части: "До коронакризиса", "Коронакризис" и "После коронакризиса".
Фото: Пресс-служба ВЭО России Фото: Пресс-служба ВЭО России
Фото: Пресс-служба ВЭО России

Еще в феврале 2020 года в Вольном экономическом обществе России прошел форум Абалкинские чтения, и уже тогда многие его участники видели признаки надвигающегося кризиса. Экономического, конечно, а не связанного с пандемией нового вируса. Анализ и прогнозы, которые были представлены на конференции, не утратили своего значения, так как коронакризис их или отодвинул на будущее, или даже усугубил.

Фото: iStock
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Во время коронакризиса растерянность правительств была настолько высока, что они перестали смотреть на науку сверху вниз и начали активно обращаться к ученым. Во многих странах работа экономистов не сократилась, а даже активизировалась. То же самое произошло и в России: в частности, прошел очень содержательный Московский академический экономический форум. Вольное экономическое общество России и МСЭ также работали в усиленном режиме: был презентован доклад ЮНКТАД - Конференции ООН по торговле и развитию, состоялась серия экспертных сессий представительного Координационного клуба ВЭО России. Одна из этих встреч, посвященная состоянию бизнеса, подробно освещается в "Беседах об экономике".

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