Выставка ЭКСПО в Шанхае принесла миллионы российским поставщикам

Новости

Экс-главе района Ленобласти вменили пропажу второго бюджета Выборга 19:32
Беларусь увеличила почти на четверть экспорт в Камчатский край 19:22
Дмитрий Кобылкин стал врио замсекретаря Генсовета "Единой России" 19:06
Собянин назвал число москвичей с иммунитетом к COVID-19 18:56
Стало известно, за что лишили статуса адвоката Александра Добровинского 18:39
Четыре человека ранены при взрыве на немусульманском кладбище в Джидде 18:39
РАН: Здоровый образ жизни ведут лишь 12 процентов россиян 18:36
Губернатор Петербурга поздравил "РГ" с 30-летием 18:34
Трутнев представил нового главу Минвостокразвития Алексея Чекункова 18:19
Сталлоне выставил свою коллекцию часов на аукцион 17:59
В Испании появятся летающие такси 17:56
Эндрю Скотт и Рут Уилсон сыграют в экранизации пьесы "Осло" 17:50
Выдавать бесплатные лекарства от коронавируса будут поликлиники 17:47
Мурашко: Сложность протекания коронавируса зависит от возраста пациента 17:37
В США оценили состояние коралловых рифов у побережья Флориды 17:35
"Спартак" опроверг информацию о коронавирусе у футболиста Айртона 17:34
Форт времен легендарного библейского царя Давида найден в Израиле 17:34
На дне Черного моря найден неизвестный город старше пирамиды Хеопса 17:26
Защитнику "Спартака" Айртону диагностировали коронавирус 17:03
В Турции обнаружены тайные гробницы римских правителей 16:41
Глава владимирского медцентра арестован за хищение 80 млн рублей 16:39
Египтологи раскрыли тайну редких портретных мумий 16:38
Виновником смертельной аварии на севере столицы стал водитель такси 16:28
Президенты России и Абхазии встретятся в Сочи 16:06
Эксперты не исключают, что РФ будет закупать импортную вакцину от COVID-19 16:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
11.11.2020 18:09

Выставка ЭКСПО в Шанхае принесла миллионы российским поставщикам

Текст: Константин Щепин
Прошедшая в Шанхае 5-10 ноября III Китайская международная импортная ЭКСПО принесла миллионы российским поставщикам. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного среди участников выставки информслужбой "Россия-Китай: главное".
Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

По итогам ЭКСПО представители республики Саха (Якутия) подписали протокол о намерениях по поставкам ювелирной продукции в КНР. По информации китайской стороны, с производителем российского мороженого "Марка" заключены контракты на поставки мороженого стоимостью 100 миллионов юаней на 2021 год в случае благоприятной эпидемиологической обстановки. Группа компаний "Мираторг" отдельным протоколом перенесла головной офис поставок в КНР из Москвы в Шанхай. Под подписку нового представительства в Китай уже идет 70 контейнеров говядины.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Почему ЭКСПО в Шанхае - это "золотые ворота" на рынок для развивающегося мира

Кроме того, 7 ноября в рамках ЭКСПО также состоялась онлайн-акция по продвижению российских товаров на китайском рынке. За 30 минут россияне продали товаров на 12,34 миллиона юаней (1,8 миллиона долларов). У одного из российских производителей конфет все складские запасы в Китае раскупили за секунду. У производителя мороженого все складские запасы разошлись за 3 секунды: каждую секунду китайцы покупали мороженого на миллион юаней!

Комментируя итоги выставки, посол России в КНР Андрей Денисов отметил: нынешняя ЭКСПО "стала одним из важнейших событий для международной торговли", вселила уверенность в то, что глобальные рынки восстановятся, несмотря на удар пандемии коронавируса. На открытии ЭКСПО председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что страна в ближайшие 10 лет импортирует товаров на 22 триллиона долларов. Он подтвердил курс Китая на расширение открытости, подчеркнул, что КНР является "рынком, открытым для всего мира".

"Главное, что прозвучало в выступлении председателя Си Цзиньпина, - это оптимизм. Разумеется, председатель сказал и о пандемии, и о проблемах сегодняшнего дня, но вся его речь была обращена не в прошлое, и даже не в сегодняшний день, а в будущее. В высказываниях руководителя Китая сквозила вера в то, что нынешние сложные времена будут преодолены, и мировая торговля будет продолжать развиваться на принципах открытости, отсутствия искусственных барьеров и ориентации на сотрудничество", - отметил высокопоставленный дипломат.

Уверенность в будущем сквозила в мельчайших деталях шанхайской импортной ЭКСПО. Так, иностранных журналистов с нынешней выставки аккредитовали сразу на три года вперед, сообщив: "Вам будет, о чем рассказать!"

Этой уверенностью полны и российские поставщики. Показательно, что сразу после ЭКСПО компании из РФ переместились на другие шанхайские площадки. С 10 ноября павильон российской продукции открыт на Шанхайской Выставке продуктов, индустрии гостеприимства и супермаркетов. Организатор павильона - компания CHINA MICE - отмечает повышенный интерес в Китае именно к российской экологически чистой пищевой продукции. Организаторы рассказали, что огромной популярностью пользуются российская мука, мюсли, пихтовое масло…　В планах - организация фестиваля русской кухни и культуры на Новый год.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Си Цзиньпин выступил с речью на заседании совета глав государств ШОС

"Мы надеемся, что следующий год пройдет в более благоприятной обстановке. Это позволит продолжить перестройку товарной структуры нашей торговли в сторону повышения доли продукции с высокой степенью обработки в нашем экспорте в Китай", - отметил в связи с этим российский посол в Китае.

Дипломат добавил, что перспективным является развитие двусторонней электронной торговли. "Электронная торговля развивается довольно быстро. По статистике, примерно 90 процентов заказов и примерно 60 процентов от стоимостного объема электронной торговли в России обеспечиваются Китаем. Однако во всем важен баланс. Наша продукция на китайском рынке по объемам электронной торговли представлена более скромно: мы занимаем где-то 2 процента в объеме электронной торговли на китайском внутреннем рынке. Хочется, чтобы было больше, и в этом отношении мы рассчитываем на российские товары пищевой группы", - сказал Денисов.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

В Кремле рассказали о функции миротворцев в Карабахе
Госдума одобрила проект о повышении возраста молодежи до 35 лет
Собянин: Следующие решения по COVID-19 могут быть приняты через 2-3 недели
СК считает техническую неисправность причиной авиакатастрофы с Колотовым
Поддержан проект об ограничении внесудебного изъятия детей