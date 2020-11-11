Выставка ЭКСПО в Шанхае принесла миллионы российским поставщикам

По итогам ЭКСПО представители республики Саха (Якутия) подписали протокол о намерениях по поставкам ювелирной продукции в КНР. По информации китайской стороны, с производителем российского мороженого "Марка" заключены контракты на поставки мороженого стоимостью 100 миллионов юаней на 2021 год в случае благоприятной эпидемиологической обстановки. Группа компаний "Мираторг" отдельным протоколом перенесла головной офис поставок в КНР из Москвы в Шанхай. Под подписку нового представительства в Китай уже идет 70 контейнеров говядины.

Кроме того, 7 ноября в рамках ЭКСПО также состоялась онлайн-акция по продвижению российских товаров на китайском рынке. За 30 минут россияне продали товаров на 12,34 миллиона юаней (1,8 миллиона долларов). У одного из российских производителей конфет все складские запасы в Китае раскупили за секунду. У производителя мороженого все складские запасы разошлись за 3 секунды: каждую секунду китайцы покупали мороженого на миллион юаней!

Комментируя итоги выставки, посол России в КНР Андрей Денисов отметил: нынешняя ЭКСПО "стала одним из важнейших событий для международной торговли", вселила уверенность в то, что глобальные рынки восстановятся, несмотря на удар пандемии коронавируса. На открытии ЭКСПО председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что страна в ближайшие 10 лет импортирует товаров на 22 триллиона долларов. Он подтвердил курс Китая на расширение открытости, подчеркнул, что КНР является "рынком, открытым для всего мира".

"Главное, что прозвучало в выступлении председателя Си Цзиньпина, - это оптимизм. Разумеется, председатель сказал и о пандемии, и о проблемах сегодняшнего дня, но вся его речь была обращена не в прошлое, и даже не в сегодняшний день, а в будущее. В высказываниях руководителя Китая сквозила вера в то, что нынешние сложные времена будут преодолены, и мировая торговля будет продолжать развиваться на принципах открытости, отсутствия искусственных барьеров и ориентации на сотрудничество", - отметил высокопоставленный дипломат.

Уверенность в будущем сквозила в мельчайших деталях шанхайской импортной ЭКСПО. Так, иностранных журналистов с нынешней выставки аккредитовали сразу на три года вперед, сообщив: "Вам будет, о чем рассказать!"

Этой уверенностью полны и российские поставщики. Показательно, что сразу после ЭКСПО компании из РФ переместились на другие шанхайские площадки. С 10 ноября павильон российской продукции открыт на Шанхайской Выставке продуктов, индустрии гостеприимства и супермаркетов. Организатор павильона - компания CHINA MICE - отмечает повышенный интерес в Китае именно к российской экологически чистой пищевой продукции. Организаторы рассказали, что огромной популярностью пользуются российская мука, мюсли, пихтовое масло… В планах - организация фестиваля русской кухни и культуры на Новый год.

"Мы надеемся, что следующий год пройдет в более благоприятной обстановке. Это позволит продолжить перестройку товарной структуры нашей торговли в сторону повышения доли продукции с высокой степенью обработки в нашем экспорте в Китай", - отметил в связи с этим российский посол в Китае.

Дипломат добавил, что перспективным является развитие двусторонней электронной торговли. "Электронная торговля развивается довольно быстро. По статистике, примерно 90 процентов заказов и примерно 60 процентов от стоимостного объема электронной торговли в России обеспечиваются Китаем. Однако во всем важен баланс. Наша продукция на китайском рынке по объемам электронной торговли представлена более скромно: мы занимаем где-то 2 процента в объеме электронной торговли на китайском внутреннем рынке. Хочется, чтобы было больше, и в этом отношении мы рассчитываем на российские товары пищевой группы", - сказал Денисов.