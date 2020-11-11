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11.11.2020 10:55
Рубрика: Экономика

За счет маркировки табака поступления в бюджет увеличились на 17,5%

Текст: Светлана Ментюкова
За 8 месяцев 2020 года поступления в бюджет от акцизов на сигареты и табачную продукцию увеличились на 17,5%, почти на 60 млрд рублей. Об этом на открытии Форума по борьбе с нелегальной торговлей заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, говоря о плюсах введения в России системы маркировки и прослеживаемости товаров.

"В качестве примера можно привести табачную продукцию. Еще в рамках эксперимента легализовались 18, ранее не учтенных производителей табачной продукции, а в целом за 8 месяцев этого года, включая введение с 1 июля запрета на оборот немаркированных сигарет, поступления от акцизов увеличились на 17,5%, то есть почти на 60 млрд рублей. Это только бюджетная эффективность, без учета того объема нелегального рынка, который уже выведен из тени", - сказал глава Минпромторга.

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Он также отметил необходимость расширения аудитории для борьбы с нелегальной торговлей. "Речь идет не только о российском рынке, но и о защите интересов цивилизованного бизнеса на всем экономическом пространстве ЕАЭС. Особенно остро стоит проблема незаконных поставок товаров из третьих стран и их дальнейшего распространения внутри союза. Вы прекрасно знаете, насколько серьезный ущерб, особенно в условиях повышенного спроса наносит контрафакт. Это недополученная прибыль для законопослушных игроков рынка. И благоприятная почва для игроков, которые уклоняются от уплаты налогов, игнорируют права потребителей и не соблюдают трудовое и миграционное законодательства", - сказал Мантуров.

Российский министр особо подчеркнул, тот риск для здоровья и жизни покупателей, который могут представлять собой фальсифицированные товары.

Денис Мантуров призвал добросовестный бизнес к углублению сотрудничества с государственными органами в целях совместной борьбы за уменьшение доли нелегальной торговли.

"Сегодня особенно важна роль государства в борьбе с нелегальной торговлей, но и без участия, я бы даже сказал, партнерства с добросовестным бизнесом, вряд и получится достичь ощутимых результатов. Именно в таком ключе мы выстраиваем работу по развитию одного из действенных механизмов - создания системы маркировки и прослеживаемости товаров", - отметил он.

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