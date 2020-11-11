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11.11.2020 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтвержден 19 851 случай COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1. Москва 4477
  • 2. Санкт-Петербург 1574
  • 3. Московская область 701
  • 4. Нижегородская область 414
  • 5. Архангельская область 338
  • 6. Красноярский край 327
  • 7. Республика Карелия 310
  • 8. Воронежская область 308
  • 9. Ростовская область 308
  • 10. Свердловская область 306
  • 11. Иркутская область 260
  • 12. Забайкальский край 249
  • 13. Хабаровский край 248
  • 14. Республика Коми 247
  • 15. Мурманская область 245
  • 16. Алтайский край 232
  • 17. Республика Бурятия 230
  • 18. Волгоградская область 229
  • 19. Омская область 225
  • 20. Ульяновская область 216
  • 21. Приморский край 212
  • 22. Республика Саха (Якутия) 210
  • 23. Саратовская область 209
  • 24. Ставропольский край 208
  • 25. Республика Крым 207
  • 26. Ханты-Мансийский АО 205
  • 27. Пермский край 200
  • 28. Самарская область 195
  • 29. Челябинская область 194
  • 30. Ямало-Ненецкий АО 194
  • 31. Томская область 194
  • 32. Кировская область 191
  • 33. Оренбургская область 191
  • 34. Кемеровская область 190
  • 35. Новосибирская область 185
  • 36. Тверская область 183
  • 37. Ленинградская область 174
  • 38. Республика Хакасия 171
  • 39. Амурская область 168
  • 40. Брянская область 163
  • 41. Пензенская область 163
  • 42. Ярославская область 162
  • 43. Тюменская область 160
  • 44. Белгородская область 154
  • 45. Краснодарский край 150
  • 46. Ивановская область 143
  • 47. Калужская область 139
  • 48. Курская область 139
  • 49. Костромская область 138
  • 50. Удмуртская Республика 137
  • 51. Орловская область 135
  • 52. Калининградская область 135
  • 53. Вологодская область 134
  • 54. Тульская область 132
  • 55. Астраханская область 132
  • 56. Псковская область 130
  • 57. Новгородская область 127
  • 58. Республика Алтай 125
  • 59. Владимирская область 120
  • 60. Рязанская область 113
  • 61. Республика Башкортостан 113
  • 62. Тамбовская область 109
  • 63. Сахалинская область 107
  • 64. Смоленская область 101
  • 65. Республика Тыва 99
  • 66. Липецкая область 96
  • 67. Республика Дагестан 94
  • 68. Курганская область 94
  • 69. Республика Калмыкия 88
  • 70. Карачаево-Черкесская Республика 87
  • 71. Республика Мордовия 85
  • 72. Кабардино-Балкарская Республика 84
  • 73. Чувашская Республика 75
  • 74. Республика Адыгея 74
  • 75. Республика Северная Осетия 70
  • 76. Республика Ингушетия 68
  • 77. г. Севастополь 61
  • 78. Камчатский край 60
  • 79. Республика Татарстан 55
  • 80. Республика Марий Эл 47
  • 81. Магаданская область 46
  • 82. Чеченская Республика 44
  • 83. Еврейская АО 29
  • 84. Ненецкий автономный округ 8
  • 85. Чукотский АО 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 836 960 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Чукотский АО 0,4%
  • 2. Республика Дагестан, Республика Татарстан 0,6%
  • 3. Ханты-Мансийский АО, Республика Марий Эл, Чувашская Республика 0,7%
За последние сутки подтверждено 432 летальных случая
  • Белгородская область 1
  • Брянская область 5
  • Воронежская область 8
  • Ивановская область 5
  • Костромская область 2
  • Курская область 4
  • Липецкая область 1
  • Московская область 15
  • Орловская область 1
  • Рязанская область 2
  • Смоленская область 3
  • Тамбовская область 5
  • Тверская область 3
  • Тульская область 3
  • Москва 73
  • Республика Коми 3
  • Архангельская область 4
  • Калининградская область 1
  • Мурманская область 6
  • Санкт-Петербург 74
  • Республика Адыгея 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Республика Крым 1
  • Краснодарский край 2
  • Астраханская область 3
  • Волгоградская область 2
  • Ростовская область 18
  • Севастополь 4
  • Республика Дагестан 10
  • Республика Ингушетия 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Ставропольский край 4
  • Республика Башкортостан 3
  • Республика Марий Эл 3
  • Республика Татарстан 2
  • Удмуртская Республика 11
  • Республика Чувашия 2
  • Пермский край 4
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 11
  • Оренбургская область 1
  • Пензенская область 3
  • Самарская область 4
  • Саратовская область 1
  • Ульяновская область 7
  • Курганская область 3
  • Свердловская область 9
  • Тюменская область 6
  • Ханты-Мансийский автономный округ 8
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 7
  • Челябинская область 3
  • Республика Тыва 1
  • Алтайский край 6
  • Красноярский край 15
  • Иркутская область 9
  • Кемеровская область 8
  • Новосибирская область 3
  • Томская область 3
  • Республика Бурятия 9
  • Республика Саха (Якутия) 5
  • Забайкальский край 6
  • Приморский край 4
  • Магаданская область 2
  • Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 31 593 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 616 человек
  • Белгородская область 196
  • Брянская область 73
  • Владимирская область 118
  • Воронежская область 361
  • Ивановская область 117
  • Калужская область 266
  • Костромская область 132
  • Курская область 210
  • Липецкая область 91
  • Московская область 497
  • Орловская область 165
  • Рязанская область 107
  • Смоленская область 136
  • Тамбовская область 130
  • Тверская область 112
  • Тульская область 94
  • Ярославская область 214
  • Москва 3857
  • Республика Карелия 35
  • Республика Коми 248
  • Архангельская область 229
  • Ненецкий автономный округ 8
  • Вологодская область 317
  • Калининградская область 63
  • Ленинградская область 121
  • Мурманская область 313
  • Новгородская область 84
  • Псковская область 59
  • Санкт-Петербург 780
  • Республика Адыгея 66
  • Республика Калмыкия 280
  • Республика Крым 357
  • Краснодарский край 60
  • Астраханская область 76
  • Волгоградская область 379
  • Ростовская область 205
  • Севастополь 78
  • Республика Дагестан 77
  • Республика Ингушетия 144
  • Кабардино-Балкарская Республика 42
  • Карачаево-Черкесская Республика 92
  • Республика Северная Осетия - Алания 63
  • Чеченская Республика 7
  • Ставропольский край 210
  • Республика Башкортостан 52
  • Республика Марий Эл 138
  • Республика Мордовия 58
  • Республика Татарстан 63
  • Удмуртская Республика 123
  • Республика Чувашия 95
  • Пермский край 171
  • Кировская область 145
  • Нижегородская область 643
  • Оренбургская область 194
  • Пензенская область 176
  • Самарская область 193
  • Саратовская область 275
  • Ульяновская область 266
  • Курганская область 375
  • Свердловская область 312
  • Тюменская область 120
  • Ханты-Мансийский автономный округ 200
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 128
  • Челябинская область 369
  • Республика Алтай 180
  • Республика Тыва 184
  • Республика Хакасия 134
  • Алтайский край 147
  • Красноярский край 311
  • Иркутская область 224
  • Кемеровская область 164
  • Новосибирская область 176
  • Омская область 207
  • Томская область 114
  • Республика Бурятия 197
  • Республика Саха (Якутия) 91
  • Забайкальский край 362
  • Камчатский край 45
  • Приморский край 113
  • Амурская область 151
  • Магаданская область 53
  • Хабаровский край 232
  • Сахалинская область 156
  • Еврейская автономная область 7
  • Чукотский автономный округ 3

За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 369 357.

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