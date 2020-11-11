За сутки в России подтвержден 19 851 случай COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,9% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1. Москва 4477

2. Санкт-Петербург 1574

3. Московская область 701

4. Нижегородская область 414

5. Архангельская область 338

6. Красноярский край 327

7. Республика Карелия 310

8. Воронежская область 308

9. Ростовская область 308

10. Свердловская область 306

11. Иркутская область 260

12. Забайкальский край 249

13. Хабаровский край 248

14. Республика Коми 247

15. Мурманская область 245

16. Алтайский край 232

17. Республика Бурятия 230

18. Волгоградская область 229

19. Омская область 225

20. Ульяновская область 216

21. Приморский край 212

22. Республика Саха (Якутия) 210

23. Саратовская область 209

24. Ставропольский край 208

25. Республика Крым 207

26. Ханты-Мансийский АО 205

27. Пермский край 200

28. Самарская область 195

29. Челябинская область 194

30. Ямало-Ненецкий АО 194

31. Томская область 194

32. Кировская область 191

33. Оренбургская область 191

34. Кемеровская область 190

35. Новосибирская область 185

36. Тверская область 183

37. Ленинградская область 174

38. Республика Хакасия 171

39. Амурская область 168

40. Брянская область 163

41. Пензенская область 163

42. Ярославская область 162

43. Тюменская область 160

44. Белгородская область 154

45. Краснодарский край 150

46. Ивановская область 143

47. Калужская область 139

48. Курская область 139

49. Костромская область 138

50. Удмуртская Республика 137

51. Орловская область 135

52. Калининградская область 135

53. Вологодская область 134

54. Тульская область 132

55. Астраханская область 132

56. Псковская область 130

57. Новгородская область 127

58. Республика Алтай 125

59. Владимирская область 120

60. Рязанская область 113

61. Республика Башкортостан 113

62. Тамбовская область 109

63. Сахалинская область 107

64. Смоленская область 101

65. Республика Тыва 99

66. Липецкая область 96

67. Республика Дагестан 94

68. Курганская область 94

69. Республика Калмыкия 88

70. Карачаево-Черкесская Республика 87

71. Республика Мордовия 85

72. Кабардино-Балкарская Республика 84

73. Чувашская Республика 75

74. Республика Адыгея 74

75. Республика Северная Осетия 70

76. Республика Ингушетия 68

77. г. Севастополь 61

78. Камчатский край 60

79. Республика Татарстан 55

80. Республика Марий Эл 47

81. Магаданская область 46

82. Чеченская Республика 44

83. Еврейская АО 29

84. Ненецкий автономный округ 8

85. Чукотский АО 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 836 960 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Чукотский АО 0,4%

2. Республика Дагестан, Республика Татарстан 0,6%

3. Ханты-Мансийский АО, Республика Марий Эл, Чувашская Республика 0,7% За последние сутки подтверждено 432 летальных случая Белгородская область 1

Брянская область 5

Воронежская область 8

Ивановская область 5

Костромская область 2

Курская область 4

Липецкая область 1

Московская область 15

Орловская область 1

Рязанская область 2

Смоленская область 3

Тамбовская область 5

Тверская область 3

Тульская область 3

Москва 73

Республика Коми 3

Архангельская область 4

Калининградская область 1

Мурманская область 6

Санкт-Петербург 74

Республика Адыгея 2

Республика Калмыкия 2

Республика Крым 1

Краснодарский край 2

Астраханская область 3

Волгоградская область 2

Ростовская область 18

Севастополь 4

Республика Дагестан 10

Республика Ингушетия 1

Кабардино-Балкарская Республика 3

Ставропольский край 4

Республика Башкортостан 3

Республика Марий Эл 3

Республика Татарстан 2

Удмуртская Республика 11

Республика Чувашия 2

Пермский край 4

Кировская область 1

Нижегородская область 11

Оренбургская область 1

Пензенская область 3

Самарская область 4

Саратовская область 1

Ульяновская область 7

Курганская область 3

Свердловская область 9

Тюменская область 6

Ханты-Мансийский автономный округ 8

Ямало-Ненецкий автономный округ 7

Челябинская область 3

Республика Тыва 1

Алтайский край 6

Красноярский край 15

Иркутская область 9

Кемеровская область 8

Новосибирская область 3

Томская область 3

Республика Бурятия 9

Республика Саха (Якутия) 5

Забайкальский край 6

Приморский край 4

Магаданская область 2

Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 31 593 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 616 человек Белгородская область 196

Брянская область 73

Владимирская область 118

Воронежская область 361

Ивановская область 117

Калужская область 266

Костромская область 132

Курская область 210

Липецкая область 91

Московская область 497

Орловская область 165

Рязанская область 107

Смоленская область 136

Тамбовская область 130

Тверская область 112

Тульская область 94

Ярославская область 214

Москва 3857

Республика Карелия 35

Республика Коми 248

Архангельская область 229

Ненецкий автономный округ 8

Вологодская область 317

Калининградская область 63

Ленинградская область 121

Мурманская область 313

Новгородская область 84

Псковская область 59

Санкт-Петербург 780

Республика Адыгея 66

Республика Калмыкия 280

Республика Крым 357

Краснодарский край 60

Астраханская область 76

Волгоградская область 379

Ростовская область 205

Севастополь 78

Республика Дагестан 77

Республика Ингушетия 144

Кабардино-Балкарская Республика 42

Карачаево-Черкесская Республика 92

Республика Северная Осетия - Алания 63

Чеченская Республика 7

Ставропольский край 210

Республика Башкортостан 52

Республика Марий Эл 138

Республика Мордовия 58

Республика Татарстан 63

Удмуртская Республика 123

Республика Чувашия 95

Пермский край 171

Кировская область 145

Нижегородская область 643

Оренбургская область 194

Пензенская область 176

Самарская область 193

Саратовская область 275

Ульяновская область 266

Курганская область 375

Свердловская область 312

Тюменская область 120

Ханты-Мансийский автономный округ 200

Ямало-Ненецкий автономный округ 128

Челябинская область 369

Республика Алтай 180

Республика Тыва 184

Республика Хакасия 134

Алтайский край 147

Красноярский край 311

Иркутская область 224

Кемеровская область 164

Новосибирская область 176

Омская область 207

Томская область 114

Республика Бурятия 197

Республика Саха (Якутия) 91

Забайкальский край 362

Камчатский край 45

Приморский край 113

Амурская область 151

Магаданская область 53

Хабаровский край 232

Сахалинская область 156

Еврейская автономная область 7

Чукотский автономный округ 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 369 357. Еще 3857 пациентов вылечились от коронавируса в Москве