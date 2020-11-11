За сутки в России подтвержден 19 851 случай COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1. Москва 4477
- 2. Санкт-Петербург 1574
- 3. Московская область 701
- 4. Нижегородская область 414
- 5. Архангельская область 338
- 6. Красноярский край 327
- 7. Республика Карелия 310
- 8. Воронежская область 308
- 9. Ростовская область 308
- 10. Свердловская область 306
- 11. Иркутская область 260
- 12. Забайкальский край 249
- 13. Хабаровский край 248
- 14. Республика Коми 247
- 15. Мурманская область 245
- 16. Алтайский край 232
- 17. Республика Бурятия 230
- 18. Волгоградская область 229
- 19. Омская область 225
- 20. Ульяновская область 216
- 21. Приморский край 212
- 22. Республика Саха (Якутия) 210
- 23. Саратовская область 209
- 24. Ставропольский край 208
- 25. Республика Крым 207
- 26. Ханты-Мансийский АО 205
- 27. Пермский край 200
- 28. Самарская область 195
- 29. Челябинская область 194
- 30. Ямало-Ненецкий АО 194
- 31. Томская область 194
- 32. Кировская область 191
- 33. Оренбургская область 191
- 34. Кемеровская область 190
- 35. Новосибирская область 185
- 36. Тверская область 183
- 37. Ленинградская область 174
- 38. Республика Хакасия 171
- 39. Амурская область 168
- 40. Брянская область 163
- 41. Пензенская область 163
- 42. Ярославская область 162
- 43. Тюменская область 160
- 44. Белгородская область 154
- 45. Краснодарский край 150
- 46. Ивановская область 143
- 47. Калужская область 139
- 48. Курская область 139
- 49. Костромская область 138
- 50. Удмуртская Республика 137
- 51. Орловская область 135
- 52. Калининградская область 135
- 53. Вологодская область 134
- 54. Тульская область 132
- 55. Астраханская область 132
- 56. Псковская область 130
- 57. Новгородская область 127
- 58. Республика Алтай 125
- 59. Владимирская область 120
- 60. Рязанская область 113
- 61. Республика Башкортостан 113
- 62. Тамбовская область 109
- 63. Сахалинская область 107
- 64. Смоленская область 101
- 65. Республика Тыва 99
- 66. Липецкая область 96
- 67. Республика Дагестан 94
- 68. Курганская область 94
- 69. Республика Калмыкия 88
- 70. Карачаево-Черкесская Республика 87
- 71. Республика Мордовия 85
- 72. Кабардино-Балкарская Республика 84
- 73. Чувашская Республика 75
- 74. Республика Адыгея 74
- 75. Республика Северная Осетия 70
- 76. Республика Ингушетия 68
- 77. г. Севастополь 61
- 78. Камчатский край 60
- 79. Республика Татарстан 55
- 80. Республика Марий Эл 47
- 81. Магаданская область 46
- 82. Чеченская Республика 44
- 83. Еврейская АО 29
- 84. Ненецкий автономный округ 8
- 85. Чукотский АО 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 836 960 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Чукотский АО 0,4%
- 2. Республика Дагестан, Республика Татарстан 0,6%
- 3. Ханты-Мансийский АО, Республика Марий Эл, Чувашская Республика 0,7%
За последние сутки подтверждено 432 летальных случая
- Белгородская область 1
- Брянская область 5
- Воронежская область 8
- Ивановская область 5
- Костромская область 2
- Курская область 4
- Липецкая область 1
- Московская область 15
- Орловская область 1
- Рязанская область 2
- Смоленская область 3
- Тамбовская область 5
- Тверская область 3
- Тульская область 3
- Москва 73
- Республика Коми 3
- Архангельская область 4
- Калининградская область 1
- Мурманская область 6
- Санкт-Петербург 74
- Республика Адыгея 2
- Республика Калмыкия 2
- Республика Крым 1
- Краснодарский край 2
- Астраханская область 3
- Волгоградская область 2
- Ростовская область 18
- Севастополь 4
- Республика Дагестан 10
- Республика Ингушетия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Ставропольский край 4
- Республика Башкортостан 3
- Республика Марий Эл 3
- Республика Татарстан 2
- Удмуртская Республика 11
- Республика Чувашия 2
- Пермский край 4
- Кировская область 1
- Нижегородская область 11
- Оренбургская область 1
- Пензенская область 3
- Самарская область 4
- Саратовская область 1
- Ульяновская область 7
- Курганская область 3
- Свердловская область 9
- Тюменская область 6
- Ханты-Мансийский автономный округ 8
- Ямало-Ненецкий автономный округ 7
- Челябинская область 3
- Республика Тыва 1
- Алтайский край 6
- Красноярский край 15
- Иркутская область 9
- Кемеровская область 8
- Новосибирская область 3
- Томская область 3
- Республика Бурятия 9
- Республика Саха (Якутия) 5
- Забайкальский край 6
- Приморский край 4
- Магаданская область 2
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 31 593 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 616 человек
- Белгородская область 196
- Брянская область 73
- Владимирская область 118
- Воронежская область 361
- Ивановская область 117
- Калужская область 266
- Костромская область 132
- Курская область 210
- Липецкая область 91
- Московская область 497
- Орловская область 165
- Рязанская область 107
- Смоленская область 136
- Тамбовская область 130
- Тверская область 112
- Тульская область 94
- Ярославская область 214
- Москва 3857
- Республика Карелия 35
- Республика Коми 248
- Архангельская область 229
- Ненецкий автономный округ 8
- Вологодская область 317
- Калининградская область 63
- Ленинградская область 121
- Мурманская область 313
- Новгородская область 84
- Псковская область 59
- Санкт-Петербург 780
- Республика Адыгея 66
- Республика Калмыкия 280
- Республика Крым 357
- Краснодарский край 60
- Астраханская область 76
- Волгоградская область 379
- Ростовская область 205
- Севастополь 78
- Республика Дагестан 77
- Республика Ингушетия 144
- Кабардино-Балкарская Республика 42
- Карачаево-Черкесская Республика 92
- Республика Северная Осетия - Алания 63
- Чеченская Республика 7
- Ставропольский край 210
- Республика Башкортостан 52
- Республика Марий Эл 138
- Республика Мордовия 58
- Республика Татарстан 63
- Удмуртская Республика 123
- Республика Чувашия 95
- Пермский край 171
- Кировская область 145
- Нижегородская область 643
- Оренбургская область 194
- Пензенская область 176
- Самарская область 193
- Саратовская область 275
- Ульяновская область 266
- Курганская область 375
- Свердловская область 312
- Тюменская область 120
- Ханты-Мансийский автономный округ 200
- Ямало-Ненецкий автономный округ 128
- Челябинская область 369
- Республика Алтай 180
- Республика Тыва 184
- Республика Хакасия 134
- Алтайский край 147
- Красноярский край 311
- Иркутская область 224
- Кемеровская область 164
- Новосибирская область 176
- Омская область 207
- Томская область 114
- Республика Бурятия 197
- Республика Саха (Якутия) 91
- Забайкальский край 362
- Камчатский край 45
- Приморский край 113
- Амурская область 151
- Магаданская область 53
- Хабаровский край 232
- Сахалинская область 156
- Еврейская автономная область 7
- Чукотский автономный округ 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 369 357.