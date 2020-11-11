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11.11.2020 20:03
Рубрика: Происшествия

Наручники на руль

Воры срезали автодетали сабельной пилой
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8309)
Если количество продаж автомобилей в период пандемии снизилось, то потребность в автозапчастях только растет. Ведь число аварий и просто поломок не уменьшилось. Никуда не делся и "серый" рынок автозапчастей, где можно приобрести нужную деталь по более низкой цене, чем в магазине. Нередко эти детали - краденые.

Статистика утверждает, что количество краж автомобильных деталей выросло на двадцать процентов. Воры используют не только обычные отвертки, плоскогубцы, отмычки и электронные подавители противоугонных систем, но и другие продвинутые инструменты.

Фото: iStock
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Так, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что воры в ночное время подняли на домкрат и срезали сабельной пилой катализаторы выхлопных систем с двух автомобилей иностранного производства, припаркованных на улице Южная в деревне Дрожжино. Общая сумма ущерба составила более 170 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Ленинскому городскому округу задержали двоих уроженцев одной из республик ближнего зарубежья в возрасте 26 и 32 лет. Взяли их в Подольске. При проведении обыска изъяли и инструмент, с помощью которого "раздевали" чужие машины, - электрическую аккумуляторную пилу. Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ "Кража". Потерять свободу они могут на пять лет. Кстати, это гораздо меньше, чем если бы они угнали машину, что называется, целиком.

Статистика утверждает, что количество краж деталей с машин выросло на двадцать процентов

Чаще всего воры снимают с автомобилей колпаки с дисков и колеса. Таких краж - половина. Пользуются популярностью фары и оптика, жидкокристаллические приборы, мультимедийная аппаратура и даже регистрационные знаки. За них владельцам могут предложить заплатить выкуп. Есть виртуозы, способные свинтить фары за 25 секунд. Даже если сработает сигнализация, хозяин машины просто не успеет добежать. Нередко машины угоняют исключительно для разборки на автозапчасти.

Из курьезов - почему-то автоворам полюбился руль BMW М-линейки. Зная это, иные автовладельцы ставят на него "кочергу", даже приковывают наручниками к дверце, а то и снимают и уносят руль с собой.

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