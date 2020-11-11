Зачем православные добровольцы учат язык жестов

Церковь - это не только поставить свечку, приложиться к иконе, перекреститься на колокольный звон. Но и, например, сделать ремонт.

Счищаем плесень

Страшно вспомнить, что было на этом месте несколько недель назад: обои 30-летней давности уже свисали со стен, а когда их сняли - открылись щели в палец толщиной.

- Всюду сырость, тараканы, - вспоминает Владимир, юрист и организатор ремонтников-добровольцев. - Мы им "перекрыли кислород": зашпаклевали щели, сколы, самые глубокие заделали алебастром. Обои будут флизелиновые, мелкие неровности они сгладят.

Для добровольцев православной службы помощи "Милосердие" ремонт в квартире инвалида 1 группы Наталии и ее мужа, 76-летнего Федора Шабалина, в Митине был не самым сложным. Чаще начинать приходится с санобработки квартиры, счищать плесень, менять розетки, красить потолки... И все это - бесплатно.

"Ремонту быть" - один из добровольческих проектов. Владимир, бухгалтер Ольга, столяр Саша и другие, делавшие ремонт в этой квартире и во многих других, учатся ремеслу на ходу: координатор программы, бывший бизнесмен Александр, не успевает проверять заказы. Желающих "за так" поправить квартиру хватает, но юристы и бухгалтеры в свободное от основной работы время помогают только одиноким пенсионерам, инвалидам, многодетным - тем, кто сам не может привести жилье в порядок.

Сейчас вот нужно срочно докрашивать стены в доме, куда переезжают "особенные" дети из проекта, который ведут "Милосердие" и медцентр Марфо-Мариинской обители.

Передовой отряд "Милосердия"

Добровольцы - это передовой отряд "Милосердия", крупнейшей православной социальной службы страны. У нее множество некоммерческих проектов: учреждения для детей с нарушениями развития, богадельня, школа, ее сотрудники ухаживают за пациентами больниц и интернатов, помогают сиротам, организуют центры помощи бездомным... У "Милосердия", живущего в основном на пожертвования, - свой штат в несколько десятков человек. У которых есть тысяча с лишним бесплатных сотрудников, всегда готовых помочь.

...Макатон - это язык жестов, и Ната, девочка с поражением мозга, с его помощью рассказывает нам, что во дворе она играла (кисть вверх-вниз), а сейчас хочет есть (хлопает себя ладонью по рту). С "макатонского" на русский переводит гулявшая с девочкой Оксана. Актриса, она уже лет 5 несколько раз в неделю приходит к Наташе - она друг девочки. В Свято-Софийском социальном доме, подразделении "Милосердия", так называют добровольцев, опекающих одного ребенка, помогающих воспитателям. Дружба далась нелегко, пришлось вспомнить, каково это - кормить не открывающего рот и подмывать ходящего под себя ("Терпела, усмиряла гордыню, пыталась быть чуткой, собирала волю в кулак"). Сегодня друзья вместе гуляют, ходят в театр, на концерты, сидят в кафе. В карантин соскучились друг по другу, и Оксана хочет удивить подружку - свозить ее в океанариум...

Но это - как скажет координатор. У добровольцев "Милосердия" все строго. Что к детям, что к инвалидам тут не пускают с улицы. Александр, юрист частной компании, решив стать добровольцем, заполнив на сайте анкету и выбрав из предложенного работу с детьми, должен был принести не только паспорт, но и другие документы, например, справку об отсутствии судимости, сдать основные анализы. Москва у подразделения, занимающегося адресной доставкой, разбита на округа, у каждого свой координатор. Увидев пришедшую на сайт "Милосердия" просьбу принести, например, продукты пенсионеру, он переводит ее в рабочий чат, доступный только проверенным добровольцам - и кто-то из них берет "просьбу" и идет в свободное от работы время, вечером или в выходные, гулять с чьими-то детьми или кормить неходячего.

"Дорогие добровольцы, кто умеет чинить инвалидную коляску?", "Нужен человек на машине отвезти маму с ребенком (2,5 года, ДЦП) от "Аннино" до "Тушино", "Примем в дар памперсы для взрослых" - это объявления на форуме добровольцев. Накормить бездомных, расчистить снег на даче ветерана, поменять кран, постричь детей в интернате, позаниматься со школьниками борьбой - добровольцы берутся за все.

Из успешных проектов добровольческой службы - программа "Возвращение", на собранные тут деньги отправили домой уже больше тысячи оказавшихся в Москве иногородних бомжей, восстановив им документы. Из плохих новостей - полный запрет (ковид!) на посещение добровольцами детей и родителей в больницах.

Приложение к добровольцу

Весной, в "первую волну", число добровольцев "Милосердия" выросло в десятки раз, из желающих помочь выстроилась очередь. В день на сайт приходило столько анкет, сколько раньше приходило в месяц, количество операторов в кол-центре утроили.

Священник Иван Захаров, руководитель добровольцев, вспоминает, что среди новичков было много людей небедных, продукты покупавших на свои деньги, развозивших их на хороших машинах, используя на поездки "личные" пропуска. 80% просьб в карантин выполнили новобранцы.

Тогда отец Иван, по первому образованию инженер-математик, и укрепился в желании создать приложение для гаджетов "Доброволец". Чтоб стать таковым было удобно. Качаешь "Добровольца" в плей маркете, здесь же анкета, "кнопка" чтоб откликнуться на вызов... Утром пьешь кофе - приходит сообщение, что сегодня можно помочь по таким-то адресам. Садишься в машину и едешь на помощь.

Звонить в "Милосердие" 8 495 542 0000