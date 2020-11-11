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11.11.2020 07:24
Рубрика: В мире

За счет спонсоров и депутатов

Здание парламента в Бишкеке восстановят на пожертвования
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 254(8308)
Ограда вокруг здания парламента не смогла защитить его от протестующих. Мэрия Бишкека 6 ноября приступила к демонтажу ограждения. Фото: Данияр Каримов Ограда вокруг здания парламента не смогла защитить его от протестующих. Мэрия Бишкека 6 ноября приступила к демонтажу ограждения. Фото: Данияр Каримов
Ограда вокруг здания парламента не смогла защитить его от протестующих. Мэрия Бишкека 6 ноября приступила к демонтажу ограждения. Фото: Данияр Каримов
Здание, в котором располагались парламент и администрация президента Киргизии, пострадавшее во время беспорядков в начале октября, намерены восстановить без привлечения бюджетных средств. Деньги на ремонт выделили депутаты действующего созыва и спонсоры. Об этом сообщают официальные источники.

- Больше всего пострадало техническое оборудование здания, - утверждает новый спикер парламента Талант Мамытов. - Разбиты и сломаны компьютеры, микрофоны, видеокамеры.

Фото: Владимир Пирогов
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По его словам, здание необходимо привести в порядок в кратчайшие сроки, и многие депутаты уже сами начали ремонтировать свои кабинеты. Свою помощь предложили и частные спонсоры. Сам спикер, между тем, хотел бы после ремонта убрать ограду, окружающую здание. "Этот забор нас не защитил, - подчеркнул он. - Между нами и народом не должно быть препятствий".

Мэрия Бишкека отреагировала на спич спикера оперативно и в минувшую пятницу, 6 ноября, приступила к демонтажу ограждения. На месте останутся только две секции с юго-восточной стороны, к которым прикреплены таблички с именами погибших во время апрельских событий 2010 года.

Сколько всего потребуется денег на приведение здания и оборудования в порядок, до сих пор неизвестно.

И.о.президента Киргизии, премьер Садыр Жапаров убежден, что необходимо всего около десяти миллионов сомов. Его однофамилец, депутат Акылбек Жапаров, приводит другую сумму - 450 миллионов. Точную цифру должна назвать специальная комиссия, но она пока не закончила работу.

Но, как ни удивительно, эта неопределенность не послужила препятствием для депутатов, решивших вернуться в привычное здание в ближайшее время. Как утверждают в пресс-службе парламента, ремонт уже начат и деньги на него выделили не менее 70 народных избранников. Эти средства намерены направить на восстановление зала заседаний и других помещений, а также офисной техники.

Фото: sputnik.kg
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Некоторые законодатели, впрочем, отказались вносить средства на ремонт, объясняя это тем, что они не несут ответственности за беспорядки. Другие же советуют коллегам не торопиться. "Разгромили здание молодые ребята с улиц, - заявил на заседании парламента депутат Зарылбек Рысалиев. - Но ответственность за произошедшее должны нести партии, участие которых в выборах и вызвало массовые протесты. Давайте за счет этих партий построим новое здание".

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Памятник беспорядкам

Своеобразным памятником беспорядкам в Бишкеке вот уже более десяти лет служит бывшее здание Генеральной прокуратуры, расположенное в центре столицы. Облицованная мрамором трехэтажка, некогда часть архитектурного комплекса, обрамлявшего центральную площадь, была разграблена и подожжена во время событий апреля 2010 года, в результате которых с поста президента был смещен Курманбек Бакиев. Сгоревшее здание около года стояло у всех на виду, пока его не закрыли баннерами. Изначально предполагалось его реконструировать, но потом специалисты пришли к выводу, что конструкция строения получила такие повреждения, которые привели его в полную негодность. В 2018 году муниципалитет Бишкека решил снести здание и разбить на его месте сквер. Впрочем, и эти планы пока не реализованы.

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