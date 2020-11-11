Здание, в котором располагались парламент и администрация президента Киргизии, пострадавшее во время беспорядков в начале октября, намерены восстановить без привлечения бюджетных средств. Деньги на ремонт выделили депутаты действующего созыва и спонсоры. Об этом сообщают официальные источники.

- Больше всего пострадало техническое оборудование здания, - утверждает новый спикер парламента Талант Мамытов. - Разбиты и сломаны компьютеры, микрофоны, видеокамеры.

По его словам, здание необходимо привести в порядок в кратчайшие сроки, и многие депутаты уже сами начали ремонтировать свои кабинеты. Свою помощь предложили и частные спонсоры. Сам спикер, между тем, хотел бы после ремонта убрать ограду, окружающую здание. "Этот забор нас не защитил, - подчеркнул он. - Между нами и народом не должно быть препятствий".

Мэрия Бишкека отреагировала на спич спикера оперативно и в минувшую пятницу, 6 ноября, приступила к демонтажу ограждения. На месте останутся только две секции с юго-восточной стороны, к которым прикреплены таблички с именами погибших во время апрельских событий 2010 года.

Сколько всего потребуется денег на приведение здания и оборудования в порядок, до сих пор неизвестно.

И.о.президента Киргизии, премьер Садыр Жапаров убежден, что необходимо всего около десяти миллионов сомов. Его однофамилец, депутат Акылбек Жапаров, приводит другую сумму - 450 миллионов. Точную цифру должна назвать специальная комиссия, но она пока не закончила работу.

Но, как ни удивительно, эта неопределенность не послужила препятствием для депутатов, решивших вернуться в привычное здание в ближайшее время. Как утверждают в пресс-службе парламента, ремонт уже начат и деньги на него выделили не менее 70 народных избранников. Эти средства намерены направить на восстановление зала заседаний и других помещений, а также офисной техники.

Некоторые законодатели, впрочем, отказались вносить средства на ремонт, объясняя это тем, что они не несут ответственности за беспорядки. Другие же советуют коллегам не торопиться. "Разгромили здание молодые ребята с улиц, - заявил на заседании парламента депутат Зарылбек Рысалиев. - Но ответственность за произошедшее должны нести партии, участие которых в выборах и вызвало массовые протесты. Давайте за счет этих партий построим новое здание".

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Памятник беспорядкам

Своеобразным памятником беспорядкам в Бишкеке вот уже более десяти лет служит бывшее здание Генеральной прокуратуры, расположенное в центре столицы. Облицованная мрамором трехэтажка, некогда часть архитектурного комплекса, обрамлявшего центральную площадь, была разграблена и подожжена во время событий апреля 2010 года, в результате которых с поста президента был смещен Курманбек Бакиев. Сгоревшее здание около года стояло у всех на виду, пока его не закрыли баннерами. Изначально предполагалось его реконструировать, но потом специалисты пришли к выводу, что конструкция строения получила такие повреждения, которые привели его в полную негодность. В 2018 году муниципалитет Бишкека решил снести здание и разбить на его месте сквер. Впрочем, и эти планы пока не реализованы.