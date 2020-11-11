Женская сборная России 12 ноября в столице Боснии и Герцеговины городе Сараево продолжит свое выступление в квалификации к чемпионату Европы-2021. Соперник - команда Швейцарии.

Последний раз наша женская сборная проводила официальный матч год назад, разгромив команду Эстонии в гостях. Фото: FIBA

Если в первом календарном "окне" в ноябре 2019-го подопечные дебютировавшего тогда на посту главного тренера национальной дружины Александра Ковалева выступали по разъездной системе, обидно проиграв Боснии в Оренбурге (69:70) и разгромив Эстонию на таллинском паркете (96:66), то сейчас проведут два матча как бы туром. Все три упомянутые команды собрались в "пузыре" столицы Белой олимпиады-1984. Это означает, что все передвижения игроков и тренерского штаба строго регламентированы с учетом требований безопасности.

Напомним общий расклад сил. Всего в отборочном цикле образовано девять групп по три-четыре участника в каждой. На Евро-2021, который состоится в Испании и Франции, выходят все победители групп плюс еще пять команд со вторых мест (по лучшим дополнительным показателям). Второе поражение от Боснии поставит россиянок на грань первого невыхода национальной сборной в финальный турнир чемпионата континента.

Расписание матчей в Сараево: 12 ноября. Россия - Швейцария, Босния - Эстония. 14 ноября. Эстония - Швейцария, Босния - Россия.

Текущее положение в квартете "С": Босния - 2 победы - 0 поражений, Россия - 1-1, Швейцария - 1-1, Эстония - 0-2.

Игры третьего "окна" запланированы на начало февраля будущего года, но вот где конкретно они пройдут, - пока неизвестно.

Наши девушки до отлета на место грядущих событий провели короткий подготовительный сбор в Подмосковье. В столицу Боснии отправились 13 баскетболисток, причем заявить на матч можно дюжину спортсменок, хотя минимальная ротация перед второй игрой возможна.

Вот кто в боевой обойме Александра Ковалева: разыгрывающие и атакующие защитники Марина Голдырева ("Динамо", Новосибирск), Елизавета Комарова ("Надежда", Оренбург), Ксения Левченко ("Спарта энд К", Видное), Анна Лешковцева (МБА, Москва), Екатерина Федоренкова ("Ника", Сыктывкар); форварды Анастасия Логунова, Ксения Тихоненко, Анастасия Шилова (все - "Надежда"), Раиса Мусина ("Динамо", Курск), Мария Черепанова ("Ника"); центровые Мария Вадеева (УГМК, Екатеринбург, 22 года, 193 см), Жосселина Майга ("Динамо", Курск), Альбина Ражева ("Ника").

Тем временем Международная федерация баскетбола (ФИБА) объявила хозяев "пузырей" третьего, последнего "окна" отборочного цикла чемпионата Европы-2022 среди мужских команд. Приятно, что организация одного из турниров доверена Перми - городу с солиднейшими баскетбольными традициями. На берегах Камы в феврале встретятся участники четверки "В" Россия, Италия, Северная Македония и Эстония.

- Пермь - великолепное место для любых баскетбольных мероприятий. Руководство края любит баскетбол и все эти годы неизменно поддерживает нас в организации матчей. Привозя сборную именно сюда, мы еще раз показываем, что город достоин новой арены, которая сейчас проектируется и должна стать важной точкой притяжения, - считает президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко. - В Перми уже сейчас есть все необходимое: готовая инфраструктура, профессиональные организаторы, богатая баскетбольная история. И конечно, великолепные болельщики.

Где будем смотреть

12 ноября, четверг

"Матч! Страна"

18.55. Россия - Швейцария. Прямая трансляция.

14 ноября, суббота

"Матч! Страна"

21.55. Босния и Герцеговина - Россия. Прямая трансляция.