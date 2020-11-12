Аналитики выяснили, сколько мужчин готовы уйти в декрет

Взять при необходимости декретный отпуск вместо жены готовы 27 процентов россиян. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob.

Допускают возможность ухода в декрет еще 12 процентов мужского населения нашей страны, цитирует данные опроса RT.

При этом 26 процентов респондентов отметили, что вряд ли согласились бы уйти в отпуск по уходу за ребенком, а еще 35 процентов работающих и состоящих в браке мужчин полностью исключили такую возможность.

Отметим, что в данном опросе приняли участие 1 тыс. граждан.