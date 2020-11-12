В Польше археологи раскопали сотни артефактов Древней Руси

Польские археологи при проведении раскопок в деревне Поняты-Велки обнаружили около 200 металлических артефактов возрастом 800-1000 лет, в том числе предметы, характерные для культуры Древней Руси.

Как сообщает Nauka w Polsce, артефакты, среди которых имеются позолоченная шпора и женские украшения, были обнаружены археологами при раскопках в поселении XI-XIII веков.

Полевые исследования в данном районе начались лишь в прошлом году, хотя ученые и раньше знали о средневековых следах присутствия здесь человека. Дело в том, что поселение расположено на территории природного памятника. Поэтому масштабные археологические исследования здесь не проводились.

Однако за последние два года допущенным сюда археологам удалось совершить массу открытий. В частности, они доказали, что здесь существовало поселение, основанное как минимум в XI веке.

Археологи обнаружили остатки печи, хозяйственные ямы, колодцы и другие объекты. По их словам, было найдено удивительно большое количество металлических предметов и керамики.

"Такое богатство редко можно найти в районе открытых поселений того периода, как в этой части Мазовии, так и за ее пределами, - говорит руководитель раскопок Якуб Аффельски. - Такие ценные находки больше типичны для замков".

Наибольшее внимание исследователей привлекли два предмета: свинцовая пластина, изображающая лицо человека, и декоративная аппликация из медного сплава, тоже выполненная в форме лица. По мнению Аффельски, свинцовый артефакт, возможно, представляет собой необычную печать.

А медный артефакт, вероятно, служил украшением для одежды. Возможно, это была пряжка для ремня, на что, например, указывают крепежные отверстия. Ученые отмечают дизайн этих древних изделий - мастера четко изобразили уши, глаза, бороду и волосы.

Еще одна удивительная находка - энколпион, "капсула" для ношения на груди, в которой хранили христианские реликвии или цитаты из Библии. Ученые подчеркивают: несмотря на то, что поселение находилось на тогдашней территории Польши, многие найденные здесь предметы происходят с восточных территорий, в том числе Древней Руси.

По словам Якуба Аффельски, раскопанное поселение могло быть своего рода металлургическим центром, где производили изделия для близлежащих замков в Насельске и Пултуске.

Об этом свидетельствуют найденные фрагменты шлака и металлических заготовок. В свою очередь, большое количество металлических предметов может указывать и на то, что это поселение было крупным центром торговли.

К слову, это одна из тех загадок, которую еще предстоит разгадать. В те времена металл ценился очень высоко. Изделия из него были очень дорогими. Металл бережно собирали даже на переплавку. Поэтому непонятно, почему в поселении сохранилось так много металлических предметов.

"Мы не нашли никаких следов вооруженного вторжения, того, что поселение погибло в результате нападения, - говорит Аффельски. - Это все еще большая загадка для нас".