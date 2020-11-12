В Польше археологи раскопали сотни артефактов Древней Руси

Новости

В Подмосковье четверо детей получили ожоги из-за лопнувшей трубы 16:42
Глава комитета поддержал санкции РФ по делу Навального против Франции и Германии 16:22
Лавров: РФ ввела санкции против Германии и Франции из-за берлинского пациента 16:20
Уайт не верит в коронавирус у Поветкина 16:11
В комитете Госдумы поддержали введение ограничений в Москве в новогоднюю ночь 15:56
Книжную ярмарку Non/fiction перенесли на март 15:48
У 58 процентов медиков обнаружены симптомы депрессии 15:43
Лавров призвал США понять ответственность за стратегическую стабильность 15:33
МИД: Москва потребует не передавать США данные о полетах в рамках ДОН 15:14
Власти Москвы рекомендовали ТЦ ввести QR-коды 15:12
Путин назвал Россию партнером Абхазии номер один 14:58
Индекс качества городской среды постепенно растет 14:54
Федеральные театры не будут повышать цены из-за новых ограничений 14:44
В Москве разрешат топовые матчи при соблюдении санитарных мер 14:25
Лавров: Заявления Вашингтона по ДСНВ "носят суетливый характер" 14:23
Лавров: Турецких миротворцев в Карабах направлять не будут 14:19
Турция запретила курение в общественных местах 14:15
Ученые: Чайки живут по графику человека 14:06
Вышел трейлер ремейка "Черного красавца" - с кобылой вместо жеребца 13:59
Бабиков выиграл вторую гонку в рамках отбора на Кубок мира по биатлону 13:42
Как Мадс Миккельсен будет выглядеть в образе Грин-де-Вальда 13:40
Вышел русский трейлер "Рыцарей справедливости" с Мадсом Миккельсеном 13:31
Испания будет требовать с приезжих отрицательный тест на COVID-19 13:28
Дело экс-футболиста Романа Широкова поступило в мировой суд 13:19
Собянин объяснил, можно ли гулять в новогоднюю ночь 13:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
Как изменились правила проведения собрания садоводов
Как изменились правила проведения собрания садоводов
12.11.2020 16:17
Рубрика: В мире

В Польше археологи раскопали сотни артефактов Древней Руси

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Польские археологи при проведении раскопок в деревне Поняты-Велки обнаружили около 200 металлических артефактов возрастом 800-1000 лет, в том числе предметы, характерные для культуры Древней Руси.

Фото: iStock
Форт времен легендарного библейского царя Давида найден в Израиле

Как сообщает Nauka w Polsce, артефакты, среди которых имеются позолоченная шпора и женские украшения, были обнаружены археологами при раскопках в поселении XI-XIII веков.

Полевые исследования в данном районе начались лишь в прошлом году, хотя ученые и раньше знали о средневековых следах присутствия здесь человека. Дело в том, что поселение расположено на территории природного памятника. Поэтому масштабные археологические исследования здесь не проводились.

Однако за последние два года допущенным сюда археологам удалось совершить массу открытий. В частности, они доказали, что здесь существовало поселение, основанное как минимум в XI веке.

Археологи обнаружили остатки печи, хозяйственные ямы, колодцы и другие объекты. По их словам, было найдено удивительно большое количество металлических предметов и керамики.

"Такое богатство редко можно найти в районе открытых поселений того периода, как в этой части Мазовии, так и за ее пределами, - говорит руководитель раскопок Якуб Аффельски. - Такие ценные находки больше типичны для замков".

Наибольшее внимание исследователей привлекли два предмета: свинцовая пластина, изображающая лицо человека, и декоративная аппликация из медного сплава, тоже выполненная в форме лица. По мнению Аффельски, свинцовый артефакт, возможно, представляет собой необычную печать.

Фото: iStock
В Турции найдена "Мона Лиза" возрастом 2000 лет

А медный артефакт, вероятно, служил украшением для одежды. Возможно, это была пряжка для ремня, на что, например, указывают крепежные отверстия. Ученые отмечают дизайн этих древних изделий - мастера четко изобразили уши, глаза, бороду и волосы.

Еще одна удивительная находка - энколпион, "капсула" для ношения на груди, в которой хранили христианские реликвии или цитаты из Библии. Ученые подчеркивают: несмотря на то, что поселение находилось на тогдашней территории Польши, многие найденные здесь предметы происходят с восточных территорий, в том числе Древней Руси.

По словам Якуба Аффельски, раскопанное поселение могло быть своего рода металлургическим центром, где производили изделия для близлежащих замков в Насельске и Пултуске.

Об этом свидетельствуют найденные фрагменты шлака и металлических заготовок. В свою очередь, большое количество металлических предметов может указывать и на то, что это поселение было крупным центром торговли.

К слову, это одна из тех загадок, которую еще предстоит разгадать. В те времена металл ценился очень высоко. Изделия из него были очень дорогими. Металл бережно собирали даже на переплавку. Поэтому непонятно, почему в поселении сохранилось так много металлических предметов.

"Мы не нашли никаких следов вооруженного вторжения, того, что поселение погибло в результате нападения, - говорит Аффельски. - Это все еще большая загадка для нас".

В мире Европа Польша Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

Главное сегодня

Кабмин выделит еще 62 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет
Собянин объяснил, можно ли гулять в новогоднюю ночь
За сутки в России подтверждено 21 608 случаев COVID-19 в 85 регионах
В ВОЗ назвали отличия симптомов гриппа и коронавируса
В Гидрометцентре предупредили о морозах и снеге
На Украине готовят закон о создании концлагерей
Трамп отказался выделять бюджетные деньги на передачу власти в США