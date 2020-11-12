Бабиков выиграл вторую гонку в рамках отбора на Кубок мира по биатлону

В Ханты-Мансийске состоялась вторая гонка, являющаяся частью отбора на стартовые четыре этапа Кубка мира по биатлону. На этот раз спортсмены соревновались в масс-старте.

Первое место занял чемпион мира 2017 года Антон Бабиков, допустивший один промах. Вторым стал Евгений Гараничев, дважды промахнувшийся по ходу гонки. Тройку замкнул Петр Сучилов, допустивший три промаха.

Ранее в первой гонке, спринтерской, победу одержал Гараничев, второй результат был у недавно переболевшего коронавирусом Петра Пащенко, на третьей позиции разместился Эдуард Латыпов.

По итогам этих гонок тренерский штаб должен отобрать 4-5 биатлонистов, которые будут представлять сборную России на стартовых четырех этапах Кубка мира. Без отбора в команду попали закончившие прошлый сезон в топ-30 общего зачета Кубка мира Александр Логинов и Матвей Елисеев.

Первый этап Кубка мира пройдет 28 и 29 ноября в финском Контиолахти.