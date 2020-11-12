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12.11.2020 22:10
Рубрика: Спорт

Бросают на уровне

Наши клубы - среди лидеров во втором по значимости турнире Старого Света, Еврокубке
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 256(8310)
Российские клубы провели очередные матчи во втором по значимости клубном баскетбольном турнире континента, Кубке Европы. Казанский УНИКС в гостях одолел турецкий "Бахчешехир" - 70:67, а краснодарский "Локомотив-Кубань" на своей площадке уступил итальянскому "Виртусу" - 83:89.
Противостояние "Локомотива-Кубани» и "Виртуса" по классу не уступает многим матчам Евролиги. Фото: eurocupbasketball.com Противостояние "Локомотива-Кубани» и "Виртуса" по классу не уступает многим матчам Евролиги. Фото: eurocupbasketball.com
Противостояние "Локомотива-Кубани» и "Виртуса" по классу не уступает многим матчам Евролиги. Фото: eurocupbasketball.com

Хоть Еврокубок и уступает по престижности Евролиге, некоторые его матчи даже в рамках регулярного чемпионата по уровню соперников, по качеству игры вполне могут конкурировать с топ-играми главного турнира Старого Света. Встреча, проходившая в Краснодаре, тому яркий пример.

Фото: РИА Новости
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Судите сами: "Виртус" - один из главных фаворитов Еврокубка. Одно присутствие в составе сербского разыгрывающего Милоша Теодосича чего только стоит. Но и "Локомотив-Кубань" не просто так выдал впечатляющую серию из семи побед подряд. В таких противостояниях все решают нюансы, и в этот раз они были не в пользу хозяев. Все решилось в четвертой 10-минутке, где "Виртус" оказался чуть сильнее.

- Поначалу дали сопернику сделать много открытых бросков. Потом среагировали, стали лучше защищаться в третьей четверти, контролировали игру. В четвертой четверти снова потеряли концентрацию в защите, в нападении пошел сумбур, дали "Виртусу" свободно бросать. Cделали двадцать потерь - это главная причина того, что мы проиграли, - подвел итог главный тренер "Локомотива-Кубани" Евгений Пашутин.

Впрочем, даже несмотря на поражение, позиции "железнодорожников" в Еврокубке крепки. Краснодарцы по-прежнему самая результативная команда регулярного чемпионата. Что касается турнирных перспектив, "Локо", идущий на втором месте в группе "С", еще не гарантировал себе выход в Топ-16 в отличие от "Виртуса", но вряд ли что-то помешает "железнодорожникам" сделать это в самое ближайшее время.

Что касается УНИКСа, казанцы одержали свою четвертую победу в "регулярке" Еврокубка. Имея в пассиве два поражения, команда Димитриса Прифтиса скорее всего уже не сможет претендовать на первую строчку, которую сейчас занимает испанский "Ховентуд", но вот на второе место у казанцев есть все шансы.

Фото: Ирина Сомова/ Пресс-служба Единой лиги ВТБ
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К слову, на этой неделе о казанском баскетболе шла речь не только в контексте выступлений УНИКСа на международной арене. Деловую встречу с представителями татарстанской баскетбольной федерации в формате видеоконференции провел президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. Обсуждались причины снижения количества татарстанских команд в российских первенствах. Одной из вспомогательных мер станет строительство Центра баскетбола в Казани. Также планируется возвести баскетбольный центр в Набережных Челнах. Кроме того, будет запущена школа баскетбола чемпиона Европы-2007 Петра Самойленко.

Тем временем стартовал очередной игровой тур в Евролиге. ЦСКА вчера поздно вечером принимал испанскую "Басконию", а "Зенит" сегодня дома сыграет с французским "Виллербаном". А вот матч "Химок" против "Милана" перенесен из-за вспышки коронавируса.

Кстати

Евролига объявила состав участников молодежного (U18) турнира под своей эгидой. В числе названных 24 клубов - восемь молодежных команд клубов Евролиги и девять - Еврокубка. Единственным российским представителем на турнире станет "Локомотив-Кубань".

Сначала все команды молодежной Евролиги будут разбиты на три квалификационные группы. Соперниками "Локо" станут белградские "Црвена Звезда", "Партизан" и "Мега", а также "Будучность" (Подгорица), "Цедевита Олимпия" (Любляна), "Маккаби" (Тель-Авив) и румынский клуб "Клуж-Напока". Матчи между этими командами пройдут с 21 по 23 февраля 2021 года в Белграде.

Победители групп автоматически выйдут в финал. Еще пять лучших команд всего этапа получат уайлд-кард на участие в финальном турнире.

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