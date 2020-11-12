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12.11.2020 23:11
Рубрика: Спорт

Черчесов подвел итоги матча против Молдавии

Текст: Максим Домчев
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после ничейного результата в матче против Молдавии (0:0) заявил, что в матчах против Турции и Сербии команда будет играть в другой футбол.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: РИА Новости
Сборная России сыграла вничью со сборной Молдавии

По словам Черчесова, игра соперника его не удивила. С учетом большого количества новичков у российской сборной, по мнению наставника, не было проблем с перестроением. Одни из журналистов на послематчевой пресс-конференции назвал игру сборной России в этой встрече "нежно".

"Слышал, что есть искренний футбол. Теперь еще и нежный. Я смотрю своими глазами, не вашими. Сложно ответить, - парировал Черчесов, слова которого приводит Sport24. - Нацеливались победить. Но соперник представил определенные козыри. Те моменты, которые были, надо было реализовать. В таких играх гол решает многое. Понятно, что игра с Турцией будет другого накала. С нежного футбола перейдем на другой. Турция - хорошая команда. Лига наций, играет дома. И у нас будут изменения. Будем готовиться".

Черчесов отметил, что, несмотря на большое количество новичков в составе, команда хотела добиться победы. Также он дал оценку игре футболистов, приглашенных из молодежной сборной.

Фото: Михаил Шапаев / РФС
Сборные Молдавии и России сыграли вничью

"Сегодня многие дебютировали. Чему мы рады. Молодежка свой цикл завершила. Появился шанс выпустить молодежь. Чтобы быть более объективным, надо пересмотреть игру. И можно будет подсказать нюансы какие-то. Мы терпеливы к новобранцам. Рады, что они здесь. Вливаются. С каждым днем комфортнее себя чувствуют. Важно попробовать игроков с потенциалом. Доволен отношением к тренировкам и игре", - сказал главный тренер сборной России.

Относительно отсутствия в составе Романа Зобнина Станислав Черчесов сказал, что у футболиста появился дискомфорт мышцы на предыгровой тренировке.

"У Зобнина есть шанс сыграть с Турцией. Мы просто не хотели усугублять", - сказал Черчесов.

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