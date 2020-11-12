Черчесов подвел итоги матча против Молдавии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после ничейного результата в матче против Молдавии (0:0) заявил, что в матчах против Турции и Сербии команда будет играть в другой футбол.

По словам Черчесова, игра соперника его не удивила. С учетом большого количества новичков у российской сборной, по мнению наставника, не было проблем с перестроением. Одни из журналистов на послематчевой пресс-конференции назвал игру сборной России в этой встрече "нежно".

"Слышал, что есть искренний футбол. Теперь еще и нежный. Я смотрю своими глазами, не вашими. Сложно ответить, - парировал Черчесов, слова которого приводит Sport24. - Нацеливались победить. Но соперник представил определенные козыри. Те моменты, которые были, надо было реализовать. В таких играх гол решает многое. Понятно, что игра с Турцией будет другого накала. С нежного футбола перейдем на другой. Турция - хорошая команда. Лига наций, играет дома. И у нас будут изменения. Будем готовиться".

Черчесов отметил, что, несмотря на большое количество новичков в составе, команда хотела добиться победы. Также он дал оценку игре футболистов, приглашенных из молодежной сборной.

"Сегодня многие дебютировали. Чему мы рады. Молодежка свой цикл завершила. Появился шанс выпустить молодежь. Чтобы быть более объективным, надо пересмотреть игру. И можно будет подсказать нюансы какие-то. Мы терпеливы к новобранцам. Рады, что они здесь. Вливаются. С каждым днем комфортнее себя чувствуют. Важно попробовать игроков с потенциалом. Доволен отношением к тренировкам и игре", - сказал главный тренер сборной России.

Относительно отсутствия в составе Романа Зобнина Станислав Черчесов сказал, что у футболиста появился дискомфорт мышцы на предыгровой тренировке.

"У Зобнина есть шанс сыграть с Турцией. Мы просто не хотели усугублять", - сказал Черчесов.