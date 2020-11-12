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12.11.2020 14:27
Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор запретил чипсы и сырки для питания детей

Текст: Ольга Игнатова
Роспотребнадзор обновил перечень продуктов питания, которые нельзя использовать при организации питания детей в образовательных и социальных учреждениях, в местах отдыха.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В него вошли 45 позиций. А сам перечень вместе с правилами организации питания детей вошел в новый СанПиН по общественному питанию, который вступает в силу с 1 января следующего года и будет действовать на протяжении последующих шести лет. Раньше нормы по детскому питанию содержались сразу в нескольких санитарных правилах.

Фото: iStock
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"Российская газета" сравнила нынешний и новый перечень запрещенных для детей продуктов. Основные позиции повторяются. Например, по-прежнему в школьных и иных столовых, где кушают дети и подростки, нельзя подавать любые продукты, произведенные не промышленным способом. То есть, например, так называемый домашний творог или овощи прямо с грядки. В то же время организациям, которые занимаются закупками продуктов для школьных столовых, не запрещается приобретать их на рынках. Но на все продукты должны быть все положенные сертификаты. Бабушкино молочко от собственной коровы не подойдет.

Нельзя давать на десерт детям в столовой торты и пирожные с кремом, арахис, газировку, карамель, мороженое, приготовленное на основе растительных жиров. Под запретом сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы, все, что жарят во фритюре, острые соусы, кетчупы, майонез, уксус, горчица, хрен, острые сорта перца, кулинарные жиры и маргарин. Заливные блюда (мясные и рыбные), студни, форшмак из сельди, окрошки и холодные суп, макароны по-флотски (с мясным фаршем), макароны с рубленым яйцом, яичница-глазунья, паштеты и блинчики с мясом и с творогом - все это тоже не для детского питания. Детям нельзя подавать кофе и квас.

Фото: Istock
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В обновленный перечень вошли еще пальмовое, рапсовое, кокосовое и хлопковые масла, чипсы, снеки, творожные сырки в все творожные изделия более 9% жирности.

Как сообщает Роспотребнадзор, в новый СанПиН включены требования 17 актов в сфере общественного питания, причем с учетом особенностей питания всех категорий граждан: взрослое, детское население, инвалиды и лица, нуждающиеся в особом питании, а также питание в детских садах, школах, больницах, социальных и специализированных учреждениях. В целом количество требований по организации питания населения сокращению в 5 раз по сравнению с действующими нормами, при неизменном сохранении обязательных для предотвращения риска для жизни и здоровья санитарно-эпидемиологических требований.

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